Протасевич пытался избавиться от личных вещей после смены курса самолёта Ryanair на Минск

После объявления о смене курса самолёта Ryanair на Минск основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич вскочил со своего места, открыл багажную полку и достал оттуда мобильный телефон и ноутбук. Об этом пишет издание Independent.

Очевидцы, летевшие с Протасевичем одним рейсом, рассказали, что он "был сильно напуган". По словам одного из пассажиров, молодой человек буквально трясся во время снижения воздушного судна. Видимо, он понимал, что будет задержан властями. Но когда осознал, что ничего не может сделать, пришёл в себя, рассказал очевидец.

"Он взял свою ручную кладь и пытался разделить вещи. Например, своей девушке он отдал компьютер", — заявил один из пассажиров самолёта.