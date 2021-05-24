Протасевич пытался избавиться от личных вещей после смены курса самолёта Ryanair на Минск
По словам одного из пассажиров, молодой человек буквально трясся во время снижения лайнера.
Фото © Horacio Villalobos#Corbis / Getty Images
После объявления о смене курса самолёта Ryanair на Минск основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич вскочил со своего места, открыл багажную полку и достал оттуда мобильный телефон и ноутбук. Об этом пишет издание Independent.
Очевидцы, летевшие с Протасевичем одним рейсом, рассказали, что он "был сильно напуган". По словам одного из пассажиров, молодой человек буквально трясся во время снижения воздушного судна. Видимо, он понимал, что будет задержан властями. Но когда осознал, что ничего не может сделать, пришёл в себя, рассказал очевидец.
"Он взял свою ручную кладь и пытался разделить вещи. Например, своей девушке он отдал компьютер", — заявил один из пассажиров самолёта.
Ранее мать задержанного в Минске Романа Протасевича рассказала, что её сын в критическом состоянии находится в одной из минских больниц. Женщина утверждает, что о проблемах со здоровьем основателя NEXTA ей сообщил "доброжелатель". Однако сам Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске, заявил о даче признательных показаний и заверил, что никаких проблем со здоровьем у него нет.
"Никаких проблем с сердцем у меня нет": Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске и заявил о даче признательных показаний
Напомним, в воскресенье, 23 мая, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
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