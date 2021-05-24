Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Катастрофическое начало: Канада проиграла третий матч подряд на ЧМ по хоккею

До этого "кленовые листья" уступили латышам и команде США в принципиальном североамериканском дерби.

24 мая, 19:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/HockeyCanada/status/1396899808938319874/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hockey Canada</a></p>

Фото © Twitter / Hockey Canada

Сборная Канады по хоккею уступила в третьем матче из трёх на старте чемпионата мира в Риге. На сей раз подопечные Жерара Галлана проиграли Германии со счётом 3:1.

Ещё в первом периоде немцы создали себе комфортный задел: отличились Лойбль и Плахта. Что любопытно, Канада пропустила две шайбы меньше чем за минуту. Отыграть одну из них удалось в конце первой трети матча, гол забил Ник Пол. Однако в самом конце матча Хольцер забил в пустые ворота со своей половины поля.

Первая неудача: сборная России проиграла Словакии на ЧМ по хоккею

Первая неудача: сборная России проиграла Словакии на ЧМ по хоккею

После этого сборная Германии сумела удержать важнейшее преимущество, которое и принесло им итоговую победу. Добавим, что для Канады это третье поражение в трёх стартовых встречах, а немцы же, напротив, все свои матчи выиграли.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Белоруссия направила ноту протеста в адрес главы Международной федерации хоккея из-за инцидента с флагом на ЧМ

сегодня в 16:56

Первая неудача: сборная России проиграла Словакии на ЧМ по хоккею

сегодня в 15:31

Чудеса "Челси" и "Ювентуса", король Суарес и фиаско "Арсенала": итоги сумасшедшего Евросезона

сегодня в 16:07

Премьер-министры России и Белоруссии обсудили вопросы интеграции стран

сегодня в 19:42

Глава МИД Франции выступил за введение дополнительных санкций против Белоруссии

сегодня в 19:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1