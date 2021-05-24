Катастрофическое начало: Канада проиграла третий матч подряд на ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею уступила в третьем матче из трёх на старте чемпионата мира в Риге. На сей раз подопечные Жерара Галлана проиграли Германии со счётом 3:1.

Ещё в первом периоде немцы создали себе комфортный задел: отличились Лойбль и Плахта. Что любопытно, Канада пропустила две шайбы меньше чем за минуту. Отыграть одну из них удалось в конце первой трети матча, гол забил Ник Пол. Однако в самом конце матча Хольцер забил в пустые ворота со своей половины поля.