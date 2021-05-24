Катастрофическое начало: Канада проиграла третий матч подряд на ЧМ по хоккею
До этого "кленовые листья" уступили латышам и команде США в принципиальном североамериканском дерби.
Фото © Twitter / Hockey Canada
Сборная Канады по хоккею уступила в третьем матче из трёх на старте чемпионата мира в Риге. На сей раз подопечные Жерара Галлана проиграли Германии со счётом 3:1.
Ещё в первом периоде немцы создали себе комфортный задел: отличились Лойбль и Плахта. Что любопытно, Канада пропустила две шайбы меньше чем за минуту. Отыграть одну из них удалось в конце первой трети матча, гол забил Ник Пол. Однако в самом конце матча Хольцер забил в пустые ворота со своей половины поля.
После этого сборная Германии сумела удержать важнейшее преимущество, которое и принесло им итоговую победу. Добавим, что для Канады это третье поражение в трёх стартовых встречах, а немцы же, напротив, все свои матчи выиграли.
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