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Премьер-министры России и Белоруссии обсудили вопросы интеграции стран

Также главы правительств коснулись ситуации с экстренным приземлением в Минске самолёта компании Ryanair.

24 мая, 19:42
<p>Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / POOL / Александр Астафьев</p>

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели телефонные переговоры. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского правительства.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве", — сказано в сообщении.

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Отмечается, в ходе беседы Головченко проинформировал Мишустина о ситуации с экстренным приземлением в Минске самолёта компании Ryanair, которое вызвало скандал на Западе. Также Мишустин и Головченко договорились провести переговоры в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Минске 27–28 мая.

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Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе. Прошлые переговоры лидеров прошли месяц назад в стенах Московского Кремля.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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