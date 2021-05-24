Премьер-министры России и Белоруссии обсудили вопросы интеграции стран
Также главы правительств коснулись ситуации с экстренным приземлением в Минске самолёта компании Ryanair.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / POOL / Александр Астафьев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели телефонные переговоры. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского правительства.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве", — сказано в сообщении.
Отмечается, в ходе беседы Головченко проинформировал Мишустина о ситуации с экстренным приземлением в Минске самолёта компании Ryanair, которое вызвало скандал на Западе. Также Мишустин и Головченко договорились провести переговоры в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Минске 27–28 мая.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе. Прошлые переговоры лидеров прошли месяц назад в стенах Московского Кремля.
Комментариев: 0