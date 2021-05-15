Белоруссия разместит в России гособлигации на 100 миллиардов рублей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству разместить в России государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов рублей в 2021–2023 годах. Об этом говорится в указе главы государства, который опубликован на национальном правовом интернет-портале.

"В целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь постановляю Совету министров осуществить в 2021–2023 годах привлечение внешних государственных займов путём эмиссии на территории РФ государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 миллиардов российских рублей со сроком обращения не менее 1092 дней", — сказано в документе.

Кроме прочего, данный указ поручает белорусскому правительству "при необходимости закреплять в эмиссионных документах отказ республики от иммунитета от применения зачёта встречных требований, судебных, арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного и арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и арбитражного решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных ценных бумаг и вытекающим из эмиссионных документов".

Также в документе уточняется, что денежные средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг на территории России, будут зачисляться на открытый в "Газпромбанке" банковский счёт Министерства финансов Белоруссии.