Сноуден назвал посадку самолёта Ryanair в Минске возмутительной
Инцидент с экстренным приземлением лайнера в белорусской столице произошёл 23 мая. После посадки был задержан основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Фото © ТАСС / Zuma
Бывший американский разведчик Эдвард Сноуден назвал возмутительным инцидент с посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Об этом он заявил в "Твиттере".
"Посадка самолёта по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением. Это современное выражение "экстраординарной выдачи" времён Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять, независимо от того, под каким флагом это происходит", — написал Сноуден.
Стоит отметить, что подобный случай с вынужденной посадкой самолёта однажды касался и самого Сноудена. В июле 2013 года в Вене экстренно приземлился борт президента Боливии Эво Моралеса. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели лайнер политика, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом самолёте вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге бывшего разведчика на борту не обнаружили, после чего лайнеру позволили продолжить полёт.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
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