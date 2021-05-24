Сноуден назвал посадку самолёта Ryanair в Минске возмутительной

"Посадка самолёта по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением. Это современное выражение "экстраординарной выдачи" времён Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять, независимо от того, под каким флагом это происходит", — написал Сноуден.

Стоит отметить, что подобный случай с вынужденной посадкой самолёта однажды касался и самого Сноудена. В июле 2013 года в Вене экстренно приземлился борт президента Боливии Эво Моралеса. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели лайнер политика, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом самолёте вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге бывшего разведчика на борту не обнаружили, после чего лайнеру позволили продолжить полёт.