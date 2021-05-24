Важно непрерывно изучать: вирусологи назвали сроки новой пандемии

Новые эпидемии возникают каждые пять-десять лет, а причиной их становится снижение мониторинга инфекций. Об этом рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов.

"Всю сознательную жизнь человечества каждые пять-десять лет происходят какие-нибудь вспышки инфекций, иногда они не очень опасные, иногда очень опасные", — приводит его слова URA.ru.

Нетёсов уточнил, что, когда страны снижают финансирование на мониторинг новых вспышек, возникают Эбола или новый коронавирус. Чтобы этого не допускать, нужно непрерывно изучать инфекции, ведь в природе сохраняется огромное число новых вирусов, и они постоянно эволюционируют.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов добавил, что вспышки могут возникать даже чаще озвученного срока, ведь человек сильно вторгается в природу и увеличивает шансы на распространение каких-то неизвестных ранее инфекций.