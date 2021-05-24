Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Важно непрерывно изучать: вирусологи назвали сроки новой пандемии

Всему виной действия человека, глубоко проникающего в природу и пробуждающего новые, ранее неизвестные инфекции.

24 мая, 20:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Новые эпидемии возникают каждые пять-десять лет, а причиной их становится снижение мониторинга инфекций. Об этом рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов.

"Всю сознательную жизнь человечества каждые пять-десять лет происходят какие-нибудь вспышки инфекций, иногда они не очень опасные, иногда очень опасные", — приводит его слова URA.ru.

Глава ВОЗ предупредил мир о появлении нового смертоносного вируса

Глава ВОЗ предупредил мир о появлении нового смертоносного вируса

Нетёсов уточнил, что, когда страны снижают финансирование на мониторинг новых вспышек, возникают Эбола или новый коронавирус. Чтобы этого не допускать, нужно непрерывно изучать инфекции, ведь в природе сохраняется огромное число новых вирусов, и они постоянно эволюционируют.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов добавил, что вспышки могут возникать даже чаще озвученного срока, ведь человек сильно вторгается в природу и увеличивает шансы на распространение каких-то неизвестных ранее инфекций.

Человечество предупредили об угрозе вечной пандемии

Человечество предупредили об угрозе вечной пандемии

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала данные американской разведки, в которых говорилось, что трое учёных из уханьской лаборатории вирусологии осенью 2019 года тяжело болели, а симптомы их заболевания были схожи с симптомами коронавируса. В МИД Китая опровергли эту информацию, уточнив, что до 30 декабря 2019 года исследовательская лаборатория не сталкивалась с CoViD-19.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1