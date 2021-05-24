Важно непрерывно изучать: вирусологи назвали сроки новой пандемии
Всему виной действия человека, глубоко проникающего в природу и пробуждающего новые, ранее неизвестные инфекции.
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Новые эпидемии возникают каждые пять-десять лет, а причиной их становится снижение мониторинга инфекций. Об этом рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов.
"Всю сознательную жизнь человечества каждые пять-десять лет происходят какие-нибудь вспышки инфекций, иногда они не очень опасные, иногда очень опасные", — приводит его слова URA.ru.
Нетёсов уточнил, что, когда страны снижают финансирование на мониторинг новых вспышек, возникают Эбола или новый коронавирус. Чтобы этого не допускать, нужно непрерывно изучать инфекции, ведь в природе сохраняется огромное число новых вирусов, и они постоянно эволюционируют.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов добавил, что вспышки могут возникать даже чаще озвученного срока, ведь человек сильно вторгается в природу и увеличивает шансы на распространение каких-то неизвестных ранее инфекций.
Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала данные американской разведки, в которых говорилось, что трое учёных из уханьской лаборатории вирусологии осенью 2019 года тяжело болели, а симптомы их заболевания были схожи с симптомами коронавируса. В МИД Китая опровергли эту информацию, уточнив, что до 30 декабря 2019 года исследовательская лаборатория не сталкивалась с CoViD-19.
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