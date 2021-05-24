В Госдуме назвали провокацией замену флага России на ЧМ по хоккею на символику ОКР

По мнению депутата Свищёва, данная ситуация является продолжением той, что случилась на мировом первенстве по шашкам, где организаторы убрали флаг РФ.

Ситуация с заменой российского флага на символику Олимпийского комитета РФ на чемпионате мира по хоккею — это провокация властей Латвии. Об этом заявил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

"Моё глубокое убеждение: ситуация с заменой флага России в Риге — провокация властей Латвии! Это продолжение той ситуации, которая случилась на чемпионате мира по шашкам. Банальное желание всячески обратить на себя внимание и дискредитировать российскую сборную. Они понимают, что даже в условиях санкций от CAS российские команды практически по всем фронтам выступают шикарно: нынешний сезон удачный для многих национальных команд по многим видам спорта", — приводит слова парламентария "Чемпионат".

Как утверждает Свищёв, именно по этой причине весь российский спорт пытаются ущемить, задеть или спровоцировать. По мнению депутата, если это не провокация со стороны властей, то глупость организаторов, которые "не умеют нормально проводить чемпионат мира, как и не умеют обращаться с документами, решениями CAS, ВАДА, МОК и международных федераций: не читают и не следят, что можно, а что нельзя". Свищёв также задался вопросом, зачем Латвии отдали право на проведение таких крупных международных соревнований.

"Если не умеют, пусть не берутся. Есть нормальные цивилизованные страны, которые отлично проводят соревнования, в том числе Россия. Наша страна — лучшая для проведения соревнований столь крупного масштаба по любому виду спорта. Все соревнования, которые мы проводим, признаются лучшими. Пусть отдают ЧМ нам, если другие не умеют", — заключил депутат.