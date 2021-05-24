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В Мали очередной государственный переворот: лидеров страны отвезли на военную базу

Власть сменилась после того, как в стране было сформировано новое правительство взамен переходного кабмина, ушедшего в отставку 14 мая.

24 мая, 20:28
<p>Архивное фото © ТАСС / EPA</p>

Архивное фото © ТАСС / EPA

В Мали произошёл новый государственный переворот. По данным СМИ, военнослужащие арестовали временного президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако.

"Президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Переворот случился после того, как в Мали было сформировано новое правительство взамен переходного кабмина, ушедшего в отставку 14 мая. В новом кабинете министров военные возглавят министерства обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения.

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Напомним, 18 августа 2020 года произошёл стремительный захват власти военными Мали всего за один день. Лидеры страны были взяты под стражу в своих домах в Бамако — столице государства. Затем их на военных машинах отправили на армейскую базу Кати, откуда и начался мятеж.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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