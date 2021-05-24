В Мали очередной государственный переворот: лидеров страны отвезли на военную базу

В Мали произошёл новый государственный переворот. По данным СМИ, военнослужащие арестовали временного президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако.

"Президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Переворот случился после того, как в Мали было сформировано новое правительство взамен переходного кабмина, ушедшего в отставку 14 мая. В новом кабинете министров военные возглавят министерства обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения.