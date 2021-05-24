Лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС

"Саммит призывает европейские авиакомпании отказаться от перелётов над территорией Белоруссии. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полётов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями", — говорится в заявлении.