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Лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС

Также они призвали авиакомпании Евросоюза отказаться от полётов над территорией Белоруссии и заявили, что Международной организации гражданской авиации (ICAO) необходимо провести расследование инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске.

24 мая, 20:04

Фото © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева

Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита приняли политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС.

"Саммит призывает европейские авиакомпании отказаться от перелётов над территорией Белоруссии. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полётов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями", — говорится в заявлении.

Также они призвали авиакомпании Евросоюза отказаться от полётов над территорией Белоруссии и заявили, что Международной организации гражданской авиации (ICAO) необходимо провести расследование инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске.

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Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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