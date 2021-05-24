Евросоюз заморозил пакет инвестиционной помощи Белоруссии на 3 млрд евро

Евросоюз заморозил пакет инвестиционной помощи Белоруссии на сумму в три миллиарда евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму €3 млрд, однако Белоруссия не получит его, пока не станет демократической", — заявила фон дер Ляйен на саммите ЕС.