Евросоюз заморозил пакет инвестиционной помощи Белоруссии на 3 млрд евро
Республика сможет получить средства, когда "станет демократической", заявила глава ЕК фон дер Ляйен.
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Евросоюз заморозил пакет инвестиционной помощи Белоруссии на сумму в три миллиарда евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму €3 млрд, однако Белоруссия не получит его, пока не станет демократической", — заявила фон дер Ляйен на саммите ЕС.
Напомним, что также лидеры Евросоюза на саммите решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС. Кроме того, они призвали авиакомпании сообщества отказаться от полётов над территорией республики и заявили, что Международной организации гражданской авиации (ICAO) необходимо провести расследование инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске.
Всё это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
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