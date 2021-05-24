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Лишённую депутатского статуса Галямину арестовали на семь суток за неповиновение полиции

Также бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района столицы грозит административный штраф до 30 тысяч рублей.

24 мая, 20:51
<p>Юлия Галямина. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Юлия Галямина. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Новгородский районный суд в Великом Новгороде назначил семь суток административного ареста бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой за неповиновение полиции. Об этом сообщил её адвокат Михаил Бирюков.

"Юлия признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй "Неповиновение распоряжению сотрудника полиции". Судом в Великом Новгороде ей назначено наказание в виде административного ареста сроком семь суток. Будем обжаловать", приводит ТАСС слова Бирюкова.

Юлию Галямину лишили депутатского статуса из-за судимости

Юлию Галямину лишили депутатского статуса из-за судимости

По словам адвоката, Галяминой также вменили статью "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения", по которой грозит административный штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал о том, что лишённую депутатского статуса Галямину задержали в Великом Новгороде за неповиновение сотруднику полиции.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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