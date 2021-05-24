Лишённую депутатского статуса Галямину арестовали на семь суток за неповиновение полиции
Также бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района столицы грозит административный штраф до 30 тысяч рублей.
Юлия Галямина. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Новгородский районный суд в Великом Новгороде назначил семь суток административного ареста бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой за неповиновение полиции. Об этом сообщил её адвокат Михаил Бирюков.
"Юлия признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй "Неповиновение распоряжению сотрудника полиции". Судом в Великом Новгороде ей назначено наказание в виде административного ареста сроком семь суток. Будем обжаловать", — приводит ТАСС слова Бирюкова.
По словам адвоката, Галяминой также вменили статью "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения", по которой грозит административный штраф до 30 тысяч рублей.
Ранее Лайф писал о том, что лишённую депутатского статуса Галямину задержали в Великом Новгороде за неповиновение сотруднику полиции.
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