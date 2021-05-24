Лишённую депутатского статуса Галямину арестовали на семь суток за неповиновение полиции

Новгородский районный суд в Великом Новгороде назначил семь суток административного ареста бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой за неповиновение полиции. Об этом сообщил её адвокат Михаил Бирюков.

"Юлия признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй "Неповиновение распоряжению сотрудника полиции". Судом в Великом Новгороде ей назначено наказание в виде административного ареста сроком семь суток. Будем обжаловать", — приводит ТАСС слова Бирюкова.

По словам адвоката, Галяминой также вменили статью "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения", по которой грозит административный штраф до 30 тысяч рублей.