Лишённую депутатского статуса Галямину задержали в Великом Новгороде за неповиновение сотруднику полиции

На встрече муниципальных депутатов в Великом Новгороде сотрудники полиции задержали бывшего депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину. Об инциденте сообщил её пресс-секретарь Николай Касьян.

"В отношении Галяминой составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции, её оставляют в отделе полиции до воскресенья. Завтра будет суд", — передаёт ТАСС его слова.

При каких обстоятельствах задержали экс-парламентария и что конкретно произошло на встрече в Великом Новгороде, пока не сообщается.