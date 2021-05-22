Лишённую депутатского статуса Галямину задержали в Великом Новгороде за неповиновение сотруднику полиции
Как отметил её пресс-секретарь, Юлия находится в отделе полиции, суд пройдёт завтра.
Юлия Галямина. Фото © ТАСС / Александр Щербак
На встрече муниципальных депутатов в Великом Новгороде сотрудники полиции задержали бывшего депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину. Об инциденте сообщил её пресс-секретарь Николай Касьян.
"В отношении Галяминой составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции, её оставляют в отделе полиции до воскресенья. Завтра будет суд", — передаёт ТАСС его слова.
При каких обстоятельствах задержали экс-парламентария и что конкретно произошло на встрече в Великом Новгороде, пока не сообщается.
В конце марта Юлию Галямину лишили депутатского статуса из-за судимости. В свою очередь женщина заявила, что обжалует это решение. Напомним, в декабре 2020 года парламентария признали виновным по делу о нарушениях при организации публичных акций. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.
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