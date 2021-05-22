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В Италии в заброшенном доме нашли тело украинки, загадочно пропавшей полгода назад

Девушка перестала выходить на связь после того, как её 41-летний возлюбленный был задержан за хранение оружия и наркотиков.

22 мая, 16:28
<p>Кристина Новак. Фото © Соцсети</p>

Кристина Новак. Фото © Соцсети

В посёлке Ориентано, расположенном в итальянской провинции Пиза, правоохранители обнаружили тело 29-летней уроженки Одессы Кристины Новак. Девушку объявили пропавшей без вести ещё в ноябре 2020 года.

Как сообщает издание Il Messaggero, тело украинки с огнестрельным ранением было найдено в заброшенном коттедже. Отмечается, что Кристину якобы удалось опознать лишь по кольцу на пальце.

В Москве бывшую чиновницу нашли мёртвой с пакетом на голове

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В начале ноября 2020 года украинка перестала выходить на связь после того, как её 41-летний возлюбленный был задержан за хранение оружия и наркотиков. Мать девушки рассказала, что в последний раз общалась с дочерью после того, как девушка вернулась из полиции, где давала показания. Правоохранители подозревают в убийстве Кристины 50-летнего итальянского татуировщика, который жил с ней по соседству и был подельником её сожителя.

Ранее Лайф рассказывал, как блогерша пропала после ссоры с мужем, а вскоре водитель мусоровоза нашёл у дороги её обнажённый труп. Супруги были женаты чуть меньше года, однако, как сообщили друзья погибшей, пара якобы переживала серьёзный разлад в отношениях и была на грани развода.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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