В Италии в заброшенном доме нашли тело украинки, загадочно пропавшей полгода назад

В посёлке Ориентано, расположенном в итальянской провинции Пиза, правоохранители обнаружили тело 29-летней уроженки Одессы Кристины Новак. Девушку объявили пропавшей без вести ещё в ноябре 2020 года.

Как сообщает издание Il Messaggero, тело украинки с огнестрельным ранением было найдено в заброшенном коттедже. Отмечается, что Кристину якобы удалось опознать лишь по кольцу на пальце.

В начале ноября 2020 года украинка перестала выходить на связь после того, как её 41-летний возлюбленный был задержан за хранение оружия и наркотиков. Мать девушки рассказала, что в последний раз общалась с дочерью после того, как девушка вернулась из полиции, где давала показания. Правоохранители подозревают в убийстве Кристины 50-летнего итальянского татуировщика, который жил с ней по соседству и был подельником её сожителя.