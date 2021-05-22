Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам тепла на следующей неделе

Вся грядущая неделя в Москве будет умеренно тёплой, солнечной и без ливней. Такой прогноз погоды на ближайшие дни дал телеканалу "360" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, после нежданно обрушившейся на москвичей жары, которая в начале нынешней недели разбаловала не только жителей столицы, но и Центрального региона в целом, любое изменение погоды теперь воспринимается как похолодание. Однако температурный фон, который прогнозируется на ближайшие несколько дней, соответствует средним значениям, отметил эксперт.

"Слово "похолодание" здесь неуместно, поскольку даже вчера, когда температура была всего плюс 16–18 градусов, температурный фон полностью соответствовал этим значениям. То есть погода из июля, причём июля не московского, а скорее краснодарского или даже турецкого, вернулась к своим обычным, нормальным значениям", — пояснил Вильфанд.

Как уточнил метеоролог, 22 и 23 мая температура воздуха будет колебаться в диапазоне между 19 и 22 градусами тепла. При этом существенных осадков в эти дни не ожидается, но в воскресенье могут пройти кратковременные дожди.

В то же время в понедельник, 24 мая, Вильфанд спрогнозировал чуть более облачную погоду с возможностью небольшого дождя. Температура, в свою очередь, понизится до плюс 17–19 градусов, что в пределах нормы. А во вторник и среду ночью температура опустится до плюс десяти. Днём же воздух прогреется до 20–24 градусов тепла. Вместе с тем, как заметил научный руководитель Гидрометцентра, есть небольшая вероятность того, что во второй половине следующей недели будет наблюдаться подъём температуры на один-два градуса, что немного выше нормы.