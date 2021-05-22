Российские старшеклассники приняли участие в акции "Добрая суббота". Видео © Пресс-служба "Большой перемены"

В российских регионах прошла акция для школьников "Добрая суббота", в которой приняли участие старшеклассники. Она проводилась в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

В рамках акции ребята снимали видео, в которых рассказывали об истории своей школы, а также учителях и выдающихся выпускниках. Принять участие мог любой желающий, а ролики необходимо было опубликовать в сообществе конкурса в соцсети "ВКонтакте" и своих соцсетях с хештегами #Большаяперемена #ДобраяСуббота #СтраницыДневника.