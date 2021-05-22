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Российские старшеклассники приняли участие в акции "Добрая суббота"

Учащиеся рассказали о своих школах, педагогах и ярких личностях, воспитанных в стенах учебных заведений.

22 мая, 16:32

Российские старшеклассники приняли участие в акции "Добрая суббота". Видео © Пресс-служба "Большой перемены"

В российских регионах прошла акция для школьников "Добрая суббота", в которой приняли участие старшеклассники. Она проводилась в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

В рамках акции ребята снимали видео, в которых рассказывали об истории своей школы, а также учителях и выдающихся выпускниках. Принять участие мог любой желающий, а ролики необходимо было опубликовать в сообществе конкурса в соцсети "ВКонтакте" и своих соцсетях с хештегами #Большаяперемена #ДобраяСуббота #СтраницыДневника.

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Ранее Лайф рассказывал, что более 25 тысяч человек стали победителями проектов платформы "Россия — страна возможностей". За всё время её действия в мероприятиях приняло участие более 5 млн человек. Среди них много школьников и студентов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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