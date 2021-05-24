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"Поющие мосты" и лазерное шоу откроют празднование Дня города в Петербурге

Дворцовый мост будет разведён под специальный плейлист, а на крыле сооружения появится лазерная проекция, посвященная Северной столице.

24 мая, 21:11
<p>Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Празднование Дня города в Санкт-Петербурге откроет акция "Поющие мосты" в ночь с 26 на 27 мая в 01:10. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Дворцовый мост будет разведен под специальный плейлист, в который вошли романс Дмитрия Шостаковича из кинофильма "Овод", музыка Валерия Гаврилина, Сергея Прокофьева, а также "Гимн великому городу" из балета "Медный всадник" композитора Рейнгольда Глиэра.

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Также сообщается, что на крыле моста появится лазерная проекция в честь города на Неве, 200-летия со дня рождений писателя Фёдора Достоевского и поэта Николая Некрасова, 100-летия нобелевского лауреата Андрея Сахарова и 800-летия князя Александра Невского.

Ранее Лайф писал о том, что Дворцовый мост в Петербурге окрасится в цвета российского флага в День города.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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