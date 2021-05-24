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Лукашенко выступит с заявлением по инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске

24 мая, 21:23
<p>Фото © ТАСС / EPA / PAVEL ORLOVSKIY / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / PAVEL ORLOVSKIY / POOL

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая выступит с заявлением по инциденту с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канала "Пул Первого".

"По информации "Пула Первого", завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего", — говорится в сообщении.

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Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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