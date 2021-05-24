Лукашенко выступит с заявлением по инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая выступит с заявлением по инциденту с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канала "Пул Первого".