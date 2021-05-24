"Кому-то надо хайпануть": Экс-футболист Радимов опроверг сообщения о драке в Санкт-Петербурге
Главный тренер "Зенита-2" призвал посмотреть камеры и убедиться, что информация СМИ неправдива.
Владислав Радимов. Фото © Instagram / radimov02
Бывший футболист, а ныне тренер Владислав Радимов опроверг своё участие в драке на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Ранее в СМИ сообщили, что он якобы ударил пассажира, выходя из поезда.
"Вы можете посмотреть все камеры, не надо преувеличивать, пожалуйста. Не было никакой драки, никто ни с кем не дрался", — приводит слова Радимова "Фонтанка".
Экс-футболист отметил, что не понимает этой ситуации. Радимов добавил, что на вокзале его встретила девушка и они поехали домой.
"Ну, кому-то надо хайпануть и всё. Знаете, как это обычно бывает?" — заключил тренер "Зенита-2".
Отмечается, что в правоохранительные органы информации о драке не поступало.
Ранее Лайф рассказывал про драку с участием PR-директора московского "Спартака" Антона Фетисова. Инцидент случился рано утром 10 мая возле бара "Джеремис" на Новокосинской улице в Москве. Фетисов был доставлен в реанимацию одной из столичных клиник. Подозреваемого в нападении на него задержали. Им оказался 32-летний монтажник Мосводоканала, переехавший в столицу из Пензы. Лайф публиковал видео с моментом драки.
Лента новостей
Приговорённый к пожизненному сроку убийца 9-летней девочки пообещал забрать всех с собой, когда "сдохнет"
сегодня в 21:39
Третьяк объяснил замену российского флага в Риге на чемпионате мира по хоккею
сегодня в 21:33
Лукашенко выступит с заявлением по инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске
сегодня в 21:23
Комментариев: 0