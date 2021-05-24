"Кому-то надо хайпануть": Экс-футболист Радимов опроверг сообщения о драке в Санкт-Петербурге

Бывший футболист, а ныне тренер Владислав Радимов опроверг своё участие в драке на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Ранее в СМИ сообщили, что он якобы ударил пассажира, выходя из поезда.

"Вы можете посмотреть все камеры, не надо преувеличивать, пожалуйста. Не было никакой драки, никто ни с кем не дрался", — приводит слова Радимова "Фонтанка".

Экс-футболист отметил, что не понимает этой ситуации. Радимов добавил, что на вокзале его встретила девушка и они поехали домой.

"Ну, кому-то надо хайпануть и всё. Знаете, как это обычно бывает?" — заключил тренер "Зенита-2".

Отмечается, что в правоохранительные органы информации о драке не поступало.