Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Кому-то надо хайпануть": Экс-футболист Радимов опроверг сообщения о драке в Санкт-Петербурге

Главный тренер "Зенита-2" призвал посмотреть камеры и убедиться, что информация СМИ неправдива.

24 мая, 21:50
<p>Владислав Радимов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CDJt6cmqw4R/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">radimov02</a></p>

Владислав Радимов. Фото © Instagram / radimov02

Бывший футболист, а ныне тренер Владислав Радимов опроверг своё участие в драке на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Ранее в СМИ сообщили, что он якобы ударил пассажира, выходя из поезда.

"Вы можете посмотреть все камеры, не надо преувеличивать, пожалуйста. Не было никакой драки, никто ни с кем не дрался", — приводит слова Радимова "Фонтанка".

Экс-футболист отметил, что не понимает этой ситуации. Радимов добавил, что на вокзале его встретила девушка и они поехали домой.

Лайф узнал, из-за кого лидер группы "Нервы" ввязался в драку у бара в центре Москвы

Лайф узнал, из-за кого лидер группы "Нервы" ввязался в драку у бара в центре Москвы

"Ну, кому-то надо хайпануть и всё. Знаете, как это обычно бывает?" — заключил тренер "Зенита-2".

Отмечается, что в правоохранительные органы информации о драке не поступало.

Избившего PR-директора "Спартака" мужчину отправили под домашний арест

Избившего PR-директора "Спартака" мужчину отправили под домашний арест

Ранее Лайф рассказывал про драку с участием PR-директора московского "Спартака" Антона Фетисова. Инцидент случился рано утром 10 мая возле бара "Джеремис" на Новокосинской улице в Москве. Фетисов был доставлен в реанимацию одной из столичных клиник. Подозреваемого в нападении на него задержали. Им оказался 32-летний монтажник Мосводоканала, переехавший в столицу из Пензы. Лайф публиковал видео с моментом драки.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Поющие мосты" и лазерное шоу откроют празднование Дня города в Петербурге

сегодня в 21:11

Радимов: Плющенко и Рудковской пора заткнуться, достали хайпожоры

17 октября 2020, 09:35

Приговорённый к пожизненному сроку убийца 9-летней девочки пообещал забрать всех с собой, когда "сдохнет"

сегодня в 21:39

В США суд приговорил россиянина Егора Крючкова к 10 месяцам заключения за подготовку к кибератаки на Tesla

сегодня в 22:38

Минтранс Франции потребовал у авиакомпаний прекратить полёты над Белоруссией

сегодня в 22:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1