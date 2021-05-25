Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Помимо этого, с 25 мая увеличивается число рейсов из РФ в Японию, Южную Корею и Финляндию.

Как сообщалось ранее, с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Мальтой, Португалией, Мексикой, Саудовской Аравией и Исландией, прерванное ранее из-за пандемии коронавируса. Полёты восстановлены на взаимной основе.

По три раза в неделю самолёты будут из Москвы в Лиссабон, Канкун и Джидду, по два в Валлетту и Рейкьявик. Кроме того, запланировано по одному рейсу в неделю в Джидду из Грозного и Махачкалы.

Также с 25 мая увеличивается число рейсов из России в Японию, Южную Корею и Финляндию. Помимо этого, возобновляются рейсы за рубеж из аэропортов Челябинска, Магнитогорска, Омска, Улан-Удэ и Сыктывкара.