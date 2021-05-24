Минтранс Франции потребовал у авиакомпаний прекратить полёты над Белоруссией

Французским авиакомпаниям необходимо приостановить полёты над Белоруссией. Об этом на фоне инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске заявил министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Франции Жан-Батист Джеббари.

"В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Белоруссии. Разрешение на полёты "Белавиа" также приостановлено", — написал Джебарри в "Твитере".