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Минтранс Франции потребовал у авиакомпаний прекратить полёты над Белоруссией

Также власти страны приостановили разрешение на полёты белорусского перевозчика "Белавиа".

24 мая, 22:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Французским авиакомпаниям необходимо приостановить полёты над Белоруссией. Об этом на фоне инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске заявил министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Франции Жан-Батист Джеббари.

"В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Белоруссии. Разрешение на полёты "Белавиа" также приостановлено", — написал Джебарри в "Твитере".

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Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия Белоруссии стали серьёзным нарушением правил безопасности международной авиации. Кроме того, он выступил за введение дополнительных санкций против белорусских властей и призвал немедленно освободить задержанного основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

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Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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