Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В США суд приговорил россиянина Егора Крючкова к 10 месяцам заключения за подготовку кибератаки на Tesla

Однако молодой человек избежал тюрьмы, так как уже отбыл данный срок. Ранее он дал признательные показания.

24 мая, 22:38
<p>Егор Крючков. Фото © Соцсети</p>

Егор Крючков. Фото © Соцсети

Окружной суд Невады приговорил россиянина Егора Крючкова, который признался в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, к уже отбытому им сроку в десять месяцев.

Как сообщает ТАСС, данное решение было принято с учётом того, что гражданин РФ ранее признал свою вину. Также Крючкова приговорили к депортации и выплате штрафа в размере 14,8 тысячи долларов, хотя де-факто ему не придётся платить штраф, если у него не найдётся таких денег.

Задержанный в США россиянин Егор Крючков признал вину в подготовке кибератаки на Tesla

Задержанный в США россиянин Егор Крючков признал вину в подготовке кибератаки на Tesla

Сам Крючков во время заседания заявил, что жалеет о содеянном, а больше всего — о переживаниях, которые причинил своей семье.

Напомним, Егора Крючкова задержали в Лос-Анджелесе в конце августа 2020 года. Как сообщили власти США, россиянин пытался скрыться, в стране он находился по туристической визе. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что объектом кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада. В сентябре Крючкову предъявили обвинения в соучастии в сговоре с целью кибератаки на американскую компанию.

Илон Маск почти по-русски прокомментировал признание россиянина в подготовке кибератаки на Tesla

Илон Маск почти по-русски прокомментировал признание россиянина в подготовке кибератаки на Tesla

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Посол США в Белоруссии обсудила с Минском инцидент с самолётом Ryanair

сегодня в 18:59

Один шаг до экстремизма: Google и YouTube могут попасть под санкции в России

сегодня в 21:40

Сноуден назвал посадку самолёта Ryanair в Минске возмутительной

сегодня в 21:06

Минтранс Франции потребовал у авиакомпаний прекратить полёты над Белоруссией

сегодня в 22:35

Немедленно бежать за помощью: Врачи перечислили ранние симптомы образования тромбов

сегодня в 22:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1