В США суд приговорил россиянина Егора Крючкова к 10 месяцам заключения за подготовку кибератаки на Tesla

Окружной суд Невады приговорил россиянина Егора Крючкова, который признался в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, к уже отбытому им сроку в десять месяцев.

Как сообщает ТАСС, данное решение было принято с учётом того, что гражданин РФ ранее признал свою вину. Также Крючкова приговорили к депортации и выплате штрафа в размере 14,8 тысячи долларов, хотя де-факто ему не придётся платить штраф, если у него не найдётся таких денег.