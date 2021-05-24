В США суд приговорил россиянина Егора Крючкова к 10 месяцам заключения за подготовку кибератаки на Tesla
Однако молодой человек избежал тюрьмы, так как уже отбыл данный срок. Ранее он дал признательные показания.
Егор Крючков. Фото © Соцсети
Окружной суд Невады приговорил россиянина Егора Крючкова, который признался в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, к уже отбытому им сроку в десять месяцев.
Как сообщает ТАСС, данное решение было принято с учётом того, что гражданин РФ ранее признал свою вину. Также Крючкова приговорили к депортации и выплате штрафа в размере 14,8 тысячи долларов, хотя де-факто ему не придётся платить штраф, если у него не найдётся таких денег.
Сам Крючков во время заседания заявил, что жалеет о содеянном, а больше всего — о переживаниях, которые причинил своей семье.
Напомним, Егора Крючкова задержали в Лос-Анджелесе в конце августа 2020 года. Как сообщили власти США, россиянин пытался скрыться, в стране он находился по туристической визе. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что объектом кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада. В сентябре Крючкову предъявили обвинения в соучастии в сговоре с целью кибератаки на американскую компанию.
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