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Один шаг до экстремизма: Google и YouTube могут попасть под санкции в России

Google и его дочерние структуры заняты политической рекламой в России, причём американские компании поддерживают организации, чья деятельность в нашей стране уже признана незаконной или вот-вот будет признана таковой. При этом Google сам переходит "в наступление", и недавно стало известно, что американский интернет-гигант подал иск к Роскомнадзору в Арбитражный суд Москвы.

24 мая, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Можете себе представить, как пользователи в США или Великобритании заходят на Yandex или Mail и видят там призывы к свержению Байдена или премьера Джонсона? Причём требуют этого свержения представители каких-нибудь запрещённых в США и Великобритании организаций. Допустим, ку-клукс-клан в США или сторонники Ирландской республиканской армии в Британии. Если бы такое случилось, с трибун ООН и других международных площадок уже вовсю бы звучали обвинения в адрес России о вмешательстве в суверенные дела государства. Иностранные сервисы в России почему-то себе подобное поведение позволяют.

Реклама сервисов ФБК и "Штабов Навального", которая ранее размещалась на сервисах Google и Facebook, в настоящее время оказалась в "серой зоне". ФБК, Леониду Волкову и "Штабам Навального" эту рекламу приобретать и размещать где бы то ни было запрещено решением суда. Если быть точными, сейчас идёт судебный процесс о признании обеих организаций экстремистскими, и до заседания суда, которое назначено на 9 июня 2021 года, их деятельность ограничена.

По суду ФБК и "Штабы Навального" не имеют права до завершения процесса размещать в Сети информацию о своей деятельности, взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами (за исключением уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба). Фактически организациям запрещено всё.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Однако иностранные интернет-компании воспользовались прорехой в отечественном законодательстве. Дело в том, что если эту же рекламу штабов и ФБК оплатит лицо, на которое не распространялись ограничительные меры, и если эта реклама не является политической, а проходит как "услуга информирования", то она формально находится в рамках закона.

По некоторым данным, на "подпольную" рекламу через ресурсы Google планируется израсходовать не менее 100 млн рублей. Этой суммы, как считают "экстремисты" из ФБК и "Штабов Навального", будет достаточно для того, чтобы нивелировать сопротивление со стороны интернет-технологов от "Единой России" и других партий, готовящихся принять участие в выборах осенью 2021 года.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Рекламу с информацией от находящихся под судом организаций Google размещает не только на внутренних ресурсах, в частности, на YouTube ролики сотрудников ФБК и "Штабов Навального" выдаются по поисковому запросу "голосование" и подвёрстываются в общую ленту пользователей вне зависимости от их политических предпочтений и интересов.

Google продаёт рекламные блоки многим российским сайтам, но они могут лишь постфактум редактировать рекламную выдачу в этих блоках, поэтому даже на сторонних ресурсах, часто не имеющих никакого отношения к политике, Google размещает политическую агитацию. Причём эту рекламу нередко ориентируют именно на молодёжь, используя рекламные блоки на популярном портале habr.ru или на образовательных ресурсах по подготовке к сдаче государственных экзаменов.

Недружественную деятельность заграничных интернет-сервисов и СМИ в России на законодательном уровне фиксируют сразу две комиссии в нижней и верхней палатах парламента. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства ещё в начале месяца заявляла об обнаружении 10 центров по подготовке "агентов влияния" из числа российских граждан для последующей подрывной деятельности внутри страны.

Названо 20 ресурсов, подпадающих под действие нового законопроекта об IT-гигантах

Названо 20 ресурсов, подпадающих под действие нового законопроекта об IT-гигантах

Работа по определению недружественных интернет-ресурсов ведётся в Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Её представители к сентябрю составят единый список "опасных цифровых ресурсов". И не исключено, что в этом списке окажутся и Google, и Facebook, и другие крупные иностранные интернет-сервисы.

Представьте себе размещение политической рекламы на сайте американского представительства телеканала Russia Today или на сервисах Yandex, которыми по каким-то причинам пользуются иностранцы? В этом случае CNN, BBC и другие иностранные информационные ресурсы давно бы уже рассказывали о российском вмешательстве в суверенные выборы западных государств. Однако на эту же деятельность со стороны американских интернет-гигантов за рубежом смотрят сквозь пальцы.

На прошлой неделе YouTube заявил о том, что теперь все ролики на сервисе будут сопровождаться рекламой, а значит, американская социальная сеть сможет вести политическую агитацию, маскируя её под "услуги информирования", даже когда это прямо запрещено законодательством.

Реакция российских госорганов не заставила себя ждать — 24 мая 2021 года Роскомнадзор объявил о том, что трафик с сервисов Google может быть замедлен в России. Это связано с тем, что YouTube не удалил по требованию РКН несколько тысяч роликов, нарушающих российское законодательство. По оценкам РКН, YouTube игнорирует от 20 до 30% всех запросов. Решение о замедлении трафика может быть принято в ближайшие дни. Ранее таким же образом РКН принудил к соблюдению российского законодательства социальную сеть Twitter, игнорировавшую требования РКН.

Роскомнадзор нашёл на YouTube почти 5 тысяч запрещённых материалов

Роскомнадзор нашёл на YouTube почти 5 тысяч запрещённых материалов

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Схожие проблемы с американскими интернет-сервисами не только у России. Власти Германии также высказывали опасения в том, что Facebook может оказать влияние на выборы в Германии, которые запланированы на осень 2021 года. В связи с этим немцы даже выпустили специальный судебный запрет на передачу данных от "Вотсапа" к "Фейсбуку". Однако в "Фейсбуке" уже сообщили, что не намерены прислушиваться к решениям немецких властей и закончат процесс передачи персональных данных немцев в Facebook.

В настоящее время в России ведётся работа по адаптации законодательства под изменившиеся общественно-политические реалии. В частности, согласно новому законопроекту, внесённому в Госдуму на прошлой неделе, с 1 января 2022 года все иностранные интернет-компании, оказывающие услуги гражданам России, должны будут открыть в России официальное представительство.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

К этому же стоит добавить ещё один законопроект за авторством депутата Госдумы Александра Хинштейна. Законопроект "О деятельности иностранных лиц в сети Интернет" на территории РФ обяжет все иностранные интернет-сервисы с российской аудиторией более 500 тысяч человек в день открывать внутри страны официальное представительство. В случае же, если иностранный сервис отказывается это делать, к нему могут быть применены ограничительные меры, в том числе штрафные санкции и блокировки.

К сожалению, пока все депутатские инициативы находятся на стадии "законопроектов". Возможно, это хороший шанс для других органов власти обратить внимание на деятельность иностранных компаний на территории России и принудить их к соблюдению законодательства той страны, в которой они зарабатывают миллиарды рублей ежегодно.

Авторы
Алексей Гуров
Алексей Гуров

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