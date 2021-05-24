Можете себе представить, как пользователи в США или Великобритании заходят на Yandex или Mail и видят там призывы к свержению Байдена или премьера Джонсона? Причём требуют этого свержения представители каких-нибудь запрещённых в США и Великобритании организаций. Допустим, ку-клукс-клан в США или сторонники Ирландской республиканской армии в Британии. Если бы такое случилось, с трибун ООН и других международных площадок уже вовсю бы звучали обвинения в адрес России о вмешательстве в суверенные дела государства. Иностранные сервисы в России почему-то себе подобное поведение позволяют.

Реклама сервисов ФБК и "Штабов Навального", которая ранее размещалась на сервисах Google и Facebook, в настоящее время оказалась в "серой зоне". ФБК, Леониду Волкову и "Штабам Навального" эту рекламу приобретать и размещать где бы то ни было запрещено решением суда. Если быть точными, сейчас идёт судебный процесс о признании обеих организаций экстремистскими, и до заседания суда, которое назначено на 9 июня 2021 года, их деятельность ограничена.

По суду ФБК и "Штабы Навального" не имеют права до завершения процесса размещать в Сети информацию о своей деятельности, взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами (за исключением уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба). Фактически организациям запрещено всё.

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Однако иностранные интернет-компании воспользовались прорехой в отечественном законодательстве. Дело в том, что если эту же рекламу штабов и ФБК оплатит лицо, на которое не распространялись ограничительные меры, и если эта реклама не является политической, а проходит как "услуга информирования", то она формально находится в рамках закона.

По некоторым данным, на "подпольную" рекламу через ресурсы Google планируется израсходовать не менее 100 млн рублей. Этой суммы, как считают "экстремисты" из ФБК и "Штабов Навального", будет достаточно для того, чтобы нивелировать сопротивление со стороны интернет-технологов от "Единой России" и других партий, готовящихся принять участие в выборах осенью 2021 года.

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Рекламу с информацией от находящихся под судом организаций Google размещает не только на внутренних ресурсах, в частности, на YouTube ролики сотрудников ФБК и "Штабов Навального" выдаются по поисковому запросу "голосование" и подвёрстываются в общую ленту пользователей вне зависимости от их политических предпочтений и интересов.

Google продаёт рекламные блоки многим российским сайтам, но они могут лишь постфактум редактировать рекламную выдачу в этих блоках, поэтому даже на сторонних ресурсах, часто не имеющих никакого отношения к политике, Google размещает политическую агитацию. Причём эту рекламу нередко ориентируют именно на молодёжь, используя рекламные блоки на популярном портале habr.ru или на образовательных ресурсах по подготовке к сдаче государственных экзаменов.

Недружественную деятельность заграничных интернет-сервисов и СМИ в России на законодательном уровне фиксируют сразу две комиссии в нижней и верхней палатах парламента. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства ещё в начале месяца заявляла об обнаружении 10 центров по подготовке "агентов влияния" из числа российских граждан для последующей подрывной деятельности внутри страны.

Работа по определению недружественных интернет-ресурсов ведётся в Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Её представители к сентябрю составят единый список "опасных цифровых ресурсов". И не исключено, что в этом списке окажутся и Google, и Facebook, и другие крупные иностранные интернет-сервисы.

Представьте себе размещение политической рекламы на сайте американского представительства телеканала Russia Today или на сервисах Yandex, которыми по каким-то причинам пользуются иностранцы? В этом случае CNN, BBC и другие иностранные информационные ресурсы давно бы уже рассказывали о российском вмешательстве в суверенные выборы западных государств. Однако на эту же деятельность со стороны американских интернет-гигантов за рубежом смотрят сквозь пальцы.

На прошлой неделе YouTube заявил о том, что теперь все ролики на сервисе будут сопровождаться рекламой, а значит, американская социальная сеть сможет вести политическую агитацию, маскируя её под "услуги информирования", даже когда это прямо запрещено законодательством.

Реакция российских госорганов не заставила себя ждать — 24 мая 2021 года Роскомнадзор объявил о том, что трафик с сервисов Google может быть замедлен в России. Это связано с тем, что YouTube не удалил по требованию РКН несколько тысяч роликов, нарушающих российское законодательство. По оценкам РКН, YouTube игнорирует от 20 до 30% всех запросов. Решение о замедлении трафика может быть принято в ближайшие дни. Ранее таким же образом РКН принудил к соблюдению российского законодательства социальную сеть Twitter, игнорировавшую требования РКН.

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Схожие проблемы с американскими интернет-сервисами не только у России. Власти Германии также высказывали опасения в том, что Facebook может оказать влияние на выборы в Германии, которые запланированы на осень 2021 года. В связи с этим немцы даже выпустили специальный судебный запрет на передачу данных от "Вотсапа" к "Фейсбуку". Однако в "Фейсбуке" уже сообщили, что не намерены прислушиваться к решениям немецких властей и закончат процесс передачи персональных данных немцев в Facebook.

В настоящее время в России ведётся работа по адаптации законодательства под изменившиеся общественно-политические реалии. В частности, согласно новому законопроекту, внесённому в Госдуму на прошлой неделе, с 1 января 2022 года все иностранные интернет-компании, оказывающие услуги гражданам России, должны будут открыть в России официальное представительство.

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К этому же стоит добавить ещё один законопроект за авторством депутата Госдумы Александра Хинштейна. Законопроект "О деятельности иностранных лиц в сети Интернет" на территории РФ обяжет все иностранные интернет-сервисы с российской аудиторией более 500 тысяч человек в день открывать внутри страны официальное представительство. В случае же, если иностранный сервис отказывается это делать, к нему могут быть применены ограничительные меры, в том числе штрафные санкции и блокировки.