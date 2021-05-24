Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев заявил в интервью Spiegel, что его компания EMCO хранила на складе в чешской Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, старое, не предназначенное для продажи оружие.

— Наша компания, как и многие другие фирмы, арендовала во Врбетице склад. Там мы хранили старые боеприпасы времён Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике. Мы нуждались в них в нашем производстве. Они не предназначались для продажи, — рассказал он.

Гебрев также подчеркнул, что впервые услышал версию о причастности российских спецслужб к взрывам после того, как в апреле соответствующие обвинения выдвинули чешские власти. — До этого момента для нас это было непрояснённым инцидентом, — сказал он.

Самое интересное, что в течение почти семи лет это было непрояснённым инцидентом для всех, включая чешские спецслужбы. И если предприниматель Гебрев действительно мог ничего не знать, то спецслужбы были обязаны выяснить, иначе их следует разогнать — не только как бесполезных, но и как опасных для национальной безопасности дармоедов.

И тут Гебрев явно подложил чешским спецслужбам очередную свинью, фактически разоблачив антироссийскую ложь. Ровно месяц назад Гебрев направил в редакцию газеты The New York Times письмо, в котором он делал полностью противоположные заявления! В нём он подтвердил поставку боеприпасов на Украину после начала конфликта на юго-востоке страны, заявив, что именно это оружие хранилось на складе во Врбетице.

Американское издание при этом обратило внимание, что ранее Гебрев утверждал, что EMCO прекратила экспорт боеприпасов на Украину в начале конфликта и оружие, хранившееся на чешских складах, не было предназначено для поставок в эту страну. Однако в письме он признал, что его компания в конце 2014 года заключила контракт с "уполномоченными украинскими компаниями". Тот факт, что оружие поставлялось на Украину, изданию подтвердили некие бывшие и действующие должностные лица этой страны. Как рассказал один из источников, на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для отправки в Таиланд. По его словам, это было сделано, чтобы те, кто симпатизирует России, не смогли воспрепятствовать поставкам. Собеседник газеты также рассказал, что, несмотря на это, российские власти узнали о поставках и потребовали, чтобы они прекратились. Понимаете, куда клонили авторы материала?

Цель их заключалась в том, чтобы создать у читателя такую картину событий, согласно которой российские спецслужбы знали о том, что оружие поставляется на Украину, и имели мотив помешать этому. Основания — показания украинских анонимных источников. Гебрев тут был нужен лишь для того, чтобы подтвердить главное: что его фирма действительно продавала оружие на Украину. И неважно, что сама мысль о том, что Россия боялась поставки каких-то там снарядов, совершенно бредовая — это оружие ни на что бы не повлияло. Главное — убедить аудиторию, что такие поставки были и России они очень не нравились.

Возможно, Гебрева уговорили тогда написать письмо представители чешской BIS, их болгарские коллеги или даже ЦРУ. Он тогда своё дело сделал, заложив один из краеугольных камней в стену обвинений против России. Но что-то пошло не так. То ли батарейка, установленная ему спецслужбами, села, то ли совесть проснулась у человека. И вот он уже заявляет, что взорвавшееся оружие вообще не предназначалось на продажу.

Характерно, что это он говорит в интервью немецкому "Шпигелю". Напомню, в прошлом месяце другое немецкое издание — World Economy — предположило, что на складах в Врбетице могли взорваться противопехотные мины чешской армии, запрещённые соглашением, к которому Чехия присоединилась ещё в 2007-м. Спасибо, немцы! Не только нас поддержали, но и чешских русофобов на чистую воду вывели! И вот снова разоблачают антироссийскую ложь устами Гебрева.

И ведь звучит вполне правдоподобно: если на складах хранились старые боеприпасы времён Варшавского договора (которых в Чехии вообще не должно было быть), то есть возрастом более 30 лет, нетрудно догадаться, что они вполне могли рвануть сами по себе — просто потому что начинка спонтанно разлагается.

В общем, картина проясняется и обвинения против России рассыпаются как карточный домик. Конечно, кто-то скажет: но ведь Гебрев уже третий раз меняет показания, как ему можно верить?

Согласен, трудно поверить такому человеку. Как трудно поверить вообще во всё, что говорилось об этих взрывах в Чехии за последние два месяца. То они семь лет не знали, что взрывы были рукотворными и лучшие агенты их спецслужб никак не могли дать ответ на вопрос, что произошло. Вернее, дали — чешские спецслужбы сразу отмели диверсию. То вдруг они каким-то образом "узнают", что это всё же "диверсия", моментально находят виновных — причём даже персонифицируют их, называя по фамилиям. Если бы это были эстонцы, я бы ещё понял такую медлительность, но чехи не эстонцы.

Далее президент Чехии говорит о том, что существуют две версии взрывов, что моментально опровергает первый вице-премьер Чехии — министр внутренних дел страны Ян Гамачек, заявляя, что версия лишь одна. Об этом же говорит и сам премьер-министр Андрей Бабиш. Но вскоре после этого глава чешского Минюста Мария Бенешова заявляет, что существует более двух версий взрыва, при этом отказываясь обозначить третью…

Что это, политическая шизофрения? Полное отсутствие какой-либо внятной внешнеполитической стратегии? Или они там просто заврались все, за исключением отдельных адекватных политиков, не желающих участвовать в этом цирке?

Обвинительная конструкция против России сыплется на глазах, раздуть вселенский скандал масштаба дела Скрипалей не вышло. Впрочем, антироссийские силы добились определённых успехов, спровоцировав пусть меньший по масштабу, но новый виток дипломатического кризиса между ЕС и Россией и затянув Чехию глубоко в трясину русофобии.