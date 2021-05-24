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В Чёрном море сторожевые катера спасли две терпящие бедствие яхты

Одна из них попыталась оказать помощь другой, но в результате сама вышла из строя.

24 мая, 23:13

Сторожевые катера спасли яхты, терпящие бедствие у берегов Сочи. Видео © Управление ФСБ по Краснодарскому краю

В акватории Чёрного моря сторожевые катера спасли две яхты: одну, терпящую бедствие, и другую, пытавшуюся оказать ей помощь, но вышедшую из строя. Оба судна были отбуксированы в порт, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как пишет РИА "Новости", ссылаясь на представителя погранслужбы, днём 24 мая из сочинского порта Нижняя Имеретинская бухта в порт Гагры (Абхазия) вышла яхта "Валенсия" под флагом Доминиканы. На её борту находились два человека. Два часа спустя с судна поступил сигнал бедствия.

"Оказалось, что в 13 морских милях от берега там вышел из строя двигатель, а в машинное отделение начала поступать вода. На помощь "Валенсии" из Новороссийска вышел пограничный сторожевой корабль, а из Имеретинского порта — яхта "Куба", — поведали в погрануправлении.

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Отмечается, что "Куба" не смогла оказать помощь, поскольку у этой яхты возникли свои неисправности. При этом крен на правый борт у "Валенсии" начал увеличиваться. Подоспевший вовремя сторожевой корабль пограничников поднял на борт двух человек с "Валенсии" и начал буксировку судна в порт Нижняя Имеретинская бухта, а пришедший на помощь катер Росгвардии отбуксировал туда же яхту "Куба".

"В течение двух часов все спасработы были завершены, операция береговой охраной ФСБ проведена успешно благодаря слаженным действиям, затопления яхт не допустили, пострадавших нет", — заключил представитель погранслужбы.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести налог на роскошь для владельцев яхт и частных джетов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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