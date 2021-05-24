Лидеры Евросоюза поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям с Россией к июню

Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено подготовить доклад по отношениям с Россией к следующему саммиту ЕС, который состоится в июне. Об этом сказано в заявлении саммита, который в эти дни проходит в Брюсселе.

Лидеры стран Евросоюза подтвердили приверженность пяти принципам ведения дел с РФ, которые сформулировал Европарламент.

"Евросовет поручает Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС представить на саммите в июне доклад об отношениях с Россией с вариантами политики и в соответствии с этими пятью принципами", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что ЕС осуждает "незаконные, провокационные и разрушительные действия России" против членов сообщества, подтверждает единство и выражает поддержку восточным партнёрам.

Напомним, ранее лидеры стран ЕС на саммите выразили солидарность с Чехией после скандала с Россией и поддержали действия Праги по высылке дипломатов РФ.