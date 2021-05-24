Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лидеры Евросоюза поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям с Россией к июню

Главы стран и правительств ЕС подтвердили приверженность пяти принципам ведения дел с РФ, которые ранее сформулировал Европарламент.

24 мая, 23:30
<p>Фото © ТАСС / EPA Pool</p>

Фото © ТАСС / EPA Pool

Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено подготовить доклад по отношениям с Россией к следующему саммиту ЕС, который состоится в июне. Об этом сказано в заявлении саммита, который в эти дни проходит в Брюсселе.

Лидеры стран Евросоюза подтвердили приверженность пяти принципам ведения дел с РФ, которые сформулировал Европарламент.

"Евросовет поручает Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС представить на саммите в июне доклад об отношениях с Россией с вариантами политики и в соответствии с этими пятью принципами", — говорится в заявлении.

Захарова заявила, что совместные проекты ЕС и РФ заблокировали из-за действий Брюсселя

Захарова заявила, что совместные проекты ЕС и РФ заблокировали из-за действий Брюсселя

Также отмечается, что ЕС осуждает "незаконные, провокационные и разрушительные действия России" против членов сообщества, подтверждает единство и выражает поддержку восточным партнёрам.

Напомним, ранее лидеры стран ЕС на саммите выразили солидарность с Чехией после скандала с Россией и поддержали действия Праги по высылке дипломатов РФ.

Депутат Госдумы назвал "наглым вмешательством" европейские принципы в отношениях с Россией

Депутат Госдумы назвал "наглым вмешательством" европейские принципы в отношениях с Россией

Как сообщал Лайф, Комитет по международным отношениям Европарламента сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в Брюсселе предложили противостоять якобы вмешательству Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также ЕС посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лидеры стран ЕС на саммите выразили солидарность с Чехией после скандала с Россией

вчера в 23:04

"Попытка заставить оппозицию замолчать": Боррель пригрозил Минску ответом из-за вынужденной посадки "боинга" с Протасевичем

вчера в 08:15

В суд передали протокол против Google за плохую фильтрацию запрещённого контента

вчера в 22:50

В Лас-Вегасе военный самолёт рухнул рядом с жилыми домами

вчера в 23:59

"Тупость человеческая!": Семенович рассказала, почему плачет и выходит из себя

сегодня в 00:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1