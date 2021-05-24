Лидеры Евросоюза поручили Боррелю подготовить доклад по отношениям с Россией к июню
Главы стран и правительств ЕС подтвердили приверженность пяти принципам ведения дел с РФ, которые ранее сформулировал Европарламент.
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Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено подготовить доклад по отношениям с Россией к следующему саммиту ЕС, который состоится в июне. Об этом сказано в заявлении саммита, который в эти дни проходит в Брюсселе.
Лидеры стран Евросоюза подтвердили приверженность пяти принципам ведения дел с РФ, которые сформулировал Европарламент.
"Евросовет поручает Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС представить на саммите в июне доклад об отношениях с Россией с вариантами политики и в соответствии с этими пятью принципами", — говорится в заявлении.
Также отмечается, что ЕС осуждает "незаконные, провокационные и разрушительные действия России" против членов сообщества, подтверждает единство и выражает поддержку восточным партнёрам.
Напомним, ранее лидеры стран ЕС на саммите выразили солидарность с Чехией после скандала с Россией и поддержали действия Праги по высылке дипломатов РФ.
Как сообщал Лайф, Комитет по международным отношениям Европарламента сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в Брюсселе предложили противостоять якобы вмешательству Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также ЕС посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.
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