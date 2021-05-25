Россиян предостерегли от использования популярного метода защиты от клещей

Использование репеллентов (отталкивающих средств) против клещей прямо перед тем, как зайти в лес может привести к снижению эффективности препаратов и оставить человека незащищённым. В данном случае аэрозоль сдувается ветром и не попадает в достаточном количестве на одежду. Об этом рассказал главный инженер парка "Оленьи ручьи" в Свердловской области Сергей Смольников.

"Когда ветер сильный, то если побрызгать одежду перед заходом в лес, половина репеллентов уйдёт на друзей, половина — на кусты", — приводит его слова Ura.ru.

Как утверждает Смольников, готовить одежду перед походом в лес необходимо заранее. Он заметил, что накануне поездки обработанный специальными средствами костюм следует положить в большой полиэтиленовый мешок.

"Допустим, вы собрались завтра ехать. Обработали одежду, и пусть она в большом полиэтиленовом мешке лежит. Аэрозоль в мешке разлетелся, отпотел. Приехали на место, достали одежду и переоделись. Желательно, чтобы она была светлая. Во-первых, в чёрном жарко, во-вторых, на чёрное реагирует комар, овод, вся мошкара. И на белой одежде клеща сразу видно", — поведал Смольников.

В свою очередь санитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству и главный дезинфектор компании "Добролов" Николай Дубинин уточнил, что одежда для похода в лес должна быть обработана репеллентами очень тщательно. По его словам, россиянам желательно иметь энцефалитный костюм. Если такого нет, то нужно обрабатывать комплект одежды. Он раскладывается на земле, щедро обрабатывается репеллентами, после чего одежду нужно отложить до посещения в лес. Специалист отметил, что клещ, попав на одежду и получив дозу препарата, в итоге не доходит до цели.