Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Риге. Он назвал нынешнее первенство "картонным с условными сборными".

По мнению Пушкова, инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для всего профессионального спорта.