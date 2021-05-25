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"Картонный чемпионат": Пушков предрёк гибель спорта после скандала с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею

По мнению сенатора, инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для всего профессионального спорта.

25 мая, 02:09
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Риге. Он назвал нынешнее первенство "картонным с условными сборными".

По мнению Пушкова, инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для всего профессионального спорта.

"Картонный" чемпионат по хоккею в Риге с условными "сборными" ознаменовался и крупным скандалом: власти Риги вывесили вместо флага Белоруссии бело-красно-белый флаг оппозиции. В ответ Минск выслал посла Латвии и всех дипломатов. Спорт скоро погибнет под напором политических игр", — написал Пушков в своём твиттере.

Белоруссия направила ноту протеста в адрес главы Международной федерации хоккея из-за инцидента с флагом на ЧМ

Белоруссия направила ноту протеста в адрес главы Международной федерации хоккея из-за инцидента с флагом на ЧМ

Напомним, ранее власти латвийской столицы заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует оппозиция. В связи с этим Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию. В ответ Рига объявила о высылке посла Белоруссии и всех дипломатов.

Кроме того, мэрия Риги заменила флаг России, который вместе с флагами стран – участниц чемпионата мира по хоккею украшал столицу страны, на символику ОКР. Инцидент уже жёстко прокомментировали в Госдуме, своё мнение также выразил президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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