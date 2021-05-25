"Картонный чемпионат": Пушков предрёк гибель спорта после скандала с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею
По мнению сенатора, инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для всего профессионального спорта.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с заменой государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни в Риге. Он назвал нынешнее первенство "картонным с условными сборными".
По мнению Пушкова, инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для всего профессионального спорта.
"Картонный" чемпионат по хоккею в Риге с условными "сборными" ознаменовался и крупным скандалом: власти Риги вывесили вместо флага Белоруссии бело-красно-белый флаг оппозиции. В ответ Минск выслал посла Латвии и всех дипломатов. Спорт скоро погибнет под напором политических игр", — написал Пушков в своём твиттере.
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Напомним, ранее власти латвийской столицы заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует оппозиция. В связи с этим Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию. В ответ Рига объявила о высылке посла Белоруссии и всех дипломатов.
Кроме того, мэрия Риги заменила флаг России, который вместе с флагами стран – участниц чемпионата мира по хоккею украшал столицу страны, на символику ОКР. Инцидент уже жёстко прокомментировали в Госдуме, своё мнение также выразил президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.
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