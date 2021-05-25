Россиянина Фирсова приговорили в США к 2,5 года заключения за киберпреступления
Как отметила судья, он уже находится под стражей на протяжении 15 месяцев — с марта 2020 года.
Кирилл Фирсов. Кадр видео YouTube / Кирилл Фирсов
Суд в США приговорил россиянина Кирилла Фирсова к 30 месяцам заключения за киберпреступления. Об этом сообщает американский минюст.
"Кирилл Викторович Фирсов, гражданин России, приговорен к 30 месяцам содержания под стражей за управление сайтом, который оказывал услуги киберпреступникам, продавая онлайн данные о кредитных картах, а также другие персональные сведения и услуги, которые использовались для преступной деятельности", — говорится в сообщении.
При этом судья отметила, что Фирсов находится в заключении в США уже 15 месяцев.
По данным следствия, с октября 2013 по март 2020 года на сайте Фирсова работали около трёх тысяч магазинов с оборотом в 17 миллионов долларов. По словам россиянина, основная проданная информация касалась аккаунтов из РФ, но американский минюст выяснил, что сделки на 1,2 миллиона долларов затрагивали данные из США.
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Напомним, Кирилла Фирсова арестовали в аэропорту Нью-Йорка 7 марта 2020 года. По версии ФБР, россиянин якобы управлял платформой Deer.io, на которой рекламировались и продавались взломанные аккаунты, а также данные пользователей. Ему грозило 10 лет тюрьмы.
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