Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Глава Еврокомиссии: Россия и ЕС остаются важными торговыми партнёрами, несмотря на проблемы

Фон дер Ляйен отметила, что Москва занимает одну из ключевых ролей в решении глобальных вызовов.

25 мая, 01:33
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Евросоюз и Россия тесно связаны и остаются соседями и важными торговыми партнёрами, несмотря на все имеющиеся проблемы. Такое мнение после первого дня саммита ЕС в Брюсселе выразила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Россия — наш самый большой сосед, Россия и ЕС тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнёрами. Россия — важный игрок в решении глобальных вызовов. Поэтому мы попросили главу дипломатии Жозепа Борреля представить отчёт по России и посмотрим на отношения с ней в свете этого отчёта", — отметила она.

По словам фон дер Ляйен, ЕС считает, что "Россия бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путём саботажа, дезинформации и кибератак".

Лидеры стран ЕС на саммите выразили солидарность с Чехией после скандала с Россией

Лидеры стран ЕС на саммите выразили солидарность с Чехией после скандала с Россией

"Все были согласны, что Россия бросает вызов нашим ценностям и интересам", — заметила она.

Вместе с тем глава ЕК заявила, что энергосотрудничество России и Евросоюза, включая "Северный поток — 2", не будет способствовать модернизации РФ и не приведёт ни к каким переменам в стране.

Во Франции призвали ЕС к диалогу с Россией по ситуации в Белоруссии

Во Франции призвали ЕС к диалогу с Россией по ситуации в Белоруссии

"То, что мы видим [в России] сегодня — это экономика, которой в очень значительной степени не хватает модернизации и которая очень сильно зависит от энергетических доходов. Поэтому я считаю, что такое сотрудничество на уровне энергетики не приведёт к модернизации и не принесёт никаких реальных перемен", — сказала глава ЕК, отвечая на вопрос, обращалась ли она к правительству Германии с просьбой остановить строительство "Северного потока — 2".

Фон дер Ляйен высказала мнение, что в начале 2000-х годов "Россия пыталась модернизировать свою экономику с помощью доходов от нефтегазового сектора, но не смогла этого сделать, поскольку ей не хватает технологий, креативной молодёжи и критических идей".

В Госдуме оценили желание Евросоюза наладить диалог с Россией

В Госдуме оценили желание Евросоюза наладить диалог с Россией

Как сообщалось ранее, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено подготовить доклад по отношениям с Россией к следующему саммиту ЕС, который состоится в июне.

Напомним, в середине мая Комитет по международным отношениям Европарламента сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в Брюсселе предложили противостоять якобы вмешательству Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также ЕС посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1