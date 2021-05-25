Глава Еврокомиссии: Россия и ЕС остаются важными торговыми партнёрами, несмотря на проблемы

Евросоюз и Россия тесно связаны и остаются соседями и важными торговыми партнёрами, несмотря на все имеющиеся проблемы. Такое мнение после первого дня саммита ЕС в Брюсселе выразила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Россия — наш самый большой сосед, Россия и ЕС тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнёрами. Россия — важный игрок в решении глобальных вызовов. Поэтому мы попросили главу дипломатии Жозепа Борреля представить отчёт по России и посмотрим на отношения с ней в свете этого отчёта", — отметила она.

По словам фон дер Ляйен, ЕС считает, что "Россия бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путём саботажа, дезинформации и кибератак".

"Все были согласны, что Россия бросает вызов нашим ценностям и интересам", — заметила она.

Вместе с тем глава ЕК заявила, что энергосотрудничество России и Евросоюза, включая "Северный поток — 2", не будет способствовать модернизации РФ и не приведёт ни к каким переменам в стране.

"То, что мы видим [в России] сегодня — это экономика, которой в очень значительной степени не хватает модернизации и которая очень сильно зависит от энергетических доходов. Поэтому я считаю, что такое сотрудничество на уровне энергетики не приведёт к модернизации и не принесёт никаких реальных перемен", — сказала глава ЕК, отвечая на вопрос, обращалась ли она к правительству Германии с просьбой остановить строительство "Северного потока — 2".

Фон дер Ляйен высказала мнение, что в начале 2000-х годов "Россия пыталась модернизировать свою экономику с помощью доходов от нефтегазового сектора, но не смогла этого сделать, поскольку ей не хватает технологий, креативной молодёжи и критических идей".

Как сообщалось ранее, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено подготовить доклад по отношениям с Россией к следующему саммиту ЕС, который состоится в июне.