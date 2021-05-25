Глава Еврокомиссии: Россия и ЕС остаются важными торговыми партнёрами, несмотря на проблемы
Фон дер Ляйен отметила, что Москва занимает одну из ключевых ролей в решении глобальных вызовов.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Евросоюз и Россия тесно связаны и остаются соседями и важными торговыми партнёрами, несмотря на все имеющиеся проблемы. Такое мнение после первого дня саммита ЕС в Брюсселе выразила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Россия — наш самый большой сосед, Россия и ЕС тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнёрами. Россия — важный игрок в решении глобальных вызовов. Поэтому мы попросили главу дипломатии Жозепа Борреля представить отчёт по России и посмотрим на отношения с ней в свете этого отчёта", — отметила она.
По словам фон дер Ляйен, ЕС считает, что "Россия бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путём саботажа, дезинформации и кибератак".
"Все были согласны, что Россия бросает вызов нашим ценностям и интересам", — заметила она.
Вместе с тем глава ЕК заявила, что энергосотрудничество России и Евросоюза, включая "Северный поток — 2", не будет способствовать модернизации РФ и не приведёт ни к каким переменам в стране.
"То, что мы видим [в России] сегодня — это экономика, которой в очень значительной степени не хватает модернизации и которая очень сильно зависит от энергетических доходов. Поэтому я считаю, что такое сотрудничество на уровне энергетики не приведёт к модернизации и не принесёт никаких реальных перемен", — сказала глава ЕК, отвечая на вопрос, обращалась ли она к правительству Германии с просьбой остановить строительство "Северного потока — 2".
Фон дер Ляйен высказала мнение, что в начале 2000-х годов "Россия пыталась модернизировать свою экономику с помощью доходов от нефтегазового сектора, но не смогла этого сделать, поскольку ей не хватает технологий, креативной молодёжи и критических идей".
Как сообщалось ранее, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено подготовить доклад по отношениям с Россией к следующему саммиту ЕС, который состоится в июне.
Напомним, в середине мая Комитет по международным отношениям Европарламента сформулировал пять принципов ведения дел с Россией. Так, в Брюсселе предложили противостоять якобы вмешательству Москвы в дела Евросоюза, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль, а также организовать международные расследования. Также ЕС посоветовали рассмотреть возможность не признавать легитимность состава Госдумы России, который станет известен после выборов, запланированных на сентябрь.
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