Кудрин объяснил, как победить бедность в России за три-четыре года

Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам может стать тем инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трёх-четырёх лет. Об этом рассказал СМИ глава Счётной палаты Алексей Кудрин. При этом он высказался в поддержку подхода по введению требований к получателям пособий, в том числе имущественного ценза.

"Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", — отметил Кудрин.

Кроме того, глава Счётной палаты назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трёх до семи лет, согласно которым сейчас пособия могут получить люди, у которых есть две квартиры (если они проходят по нормам), дачи, участки земли.

"Социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учётом сохранения определённой стабильности. Всё-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход", — подчеркнул Кудрин.