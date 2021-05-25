Блинкен подтвердил главе МИД Германии обеспокоенность США из-за строительства "Северного потока – 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом выразил обеспокоенность Вашингтона в связи со строительством газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Штатов Неда Прайса.

"Госсекретарь подтвердил обеспокоенность США касательно газопровода "Северный поток – 2", — отмечается в тексте.

Кроме того, Блинкен и Маас во время переговоров затронули тему Белоруссии и ситуацию в секторе Газа.