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Блинкен подтвердил главе МИД Германии обеспокоенность США из-за строительства "Северного потока – 2"

Кроме того, стороны в ходе разговора затронули тему посадки самолёта Ryanair в Белоруссии и ситуацию в секторе Газа.

25 мая, 00:21
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом выразил обеспокоенность Вашингтона в связи со строительством газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Штатов Неда Прайса.

"Госсекретарь подтвердил обеспокоенность США касательно газопровода "Северный поток – 2", — отмечается в тексте.

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Кроме того, Блинкен и Маас во время переговоров затронули тему Белоруссии и ситуацию в секторе Газа.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии и совместных усилий по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления НАТО", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом Блинкен уже напоминал главе МИД Германии, что США выступают против "Северного потока – 2".

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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