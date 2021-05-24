В Лас-Вегасе военный самолёт рухнул рядом с жилыми домами

В Лас-Вегасе потерпел крушение военный самолёт. Видео © Соцсети

В США потерпел крушение военный самолёт. Воздушное судно разбилось на северо-востоке Лас-Вегаса. Об этом сообщает телеканал Fox47. База военно-воздушных сил США Неллис подтвердила факт крушения самолёта.

"Нам известно об инциденте с самолётом, связанным с авиабазой Неллис. Мы будем предоставлять обновления по мере их появления", — говорится в заявлении авиабазы в "Твиттере".

При этом модель самолёта и причина крушения пока не сообщаются. О том, сколько людей было на борту судна, также неизвестно. В Сети появились видео с места катастрофы. Вероятно, записи были сделаны в первые минуты после крушения самолёта. На кадрах видно, что воздушное судно рухнуло рядом с жилыми домами, также заметен огромный столб густого чёрного дыма.