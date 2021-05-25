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Хакеры получили возможность следить за рядом пользователей Apple

В частности, злоумышленники могут наблюдать за общением по видеосвязи в таких программах, как Zoom и Skype.

25 мая, 00:17
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Уязвимость в старых версиях операционной системы MacOS компании Apple позволяет хакерам делать скриншоты или записи экрана компьютеров, а также получать доступ к некоторым файлам владельца. Об этом сообщила в понедельник компания Jamf, которая занимается вопросами кибербезопасности.

По её данным, вредоносное программное обеспечение XCSSET позволяет киберпреступникам обходить подтверждение владельцем настроек приватности и смотреть за действиями пользователя, в том числе за его общением по видеосвязи в таких программах, как Zoom и Skype.

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"Используя необходимый пакет разрешений, преступник может подключиться к донорскому приложению, создав вредоносную программу, которая будет работать уже без одобрения пользователя", отмечается в сообщении.

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Как отмечает Jamf, данную лазейку хакеры начали использовать ещё в прошлом году. Жертвами взлома становятся пользователи, у которых установлены устаревшие версии операционной системы. Владельцы обновлённой версии защищены, так как разработчики MacOS устранили в ней уязвимость.

Ранее Лайф писал о том, что Apple сможет создавать iPhone с "исчезающими" кнопками.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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