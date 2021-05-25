Хакеры получили возможность следить за рядом пользователей Apple

Уязвимость в старых версиях операционной системы MacOS компании Apple позволяет хакерам делать скриншоты или записи экрана компьютеров, а также получать доступ к некоторым файлам владельца. Об этом сообщила в понедельник компания Jamf, которая занимается вопросами кибербезопасности.

По её данным, вредоносное программное обеспечение XCSSET позволяет киберпреступникам обходить подтверждение владельцем настроек приватности и смотреть за действиями пользователя, в том числе за его общением по видеосвязи в таких программах, как Zoom и Skype.

"Используя необходимый пакет разрешений, преступник может подключиться к донорскому приложению, создав вредоносную программу, которая будет работать уже без одобрения пользователя", — отмечается в сообщении.

Как отмечает Jamf, данную лазейку хакеры начали использовать ещё в прошлом году. Жертвами взлома становятся пользователи, у которых установлены устаревшие версии операционной системы. Владельцы обновлённой версии защищены, так как разработчики MacOS устранили в ней уязвимость.