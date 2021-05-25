Эксперт раскрыл способы заставить ноутбук не тормозить

О том, как заставить ноутбук не тормозить, в интервью радио Sputnik рассказал директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

"Первое, что я рекомендую сделать, — это проверить список автозагрузки и убрать оттуда приложения, в которых нет постоянной необходимости. То, что не нужно каждый день, можно запускать самостоятельно по необходимости, а не держать в автозагрузке. Это поможет ощутимо разгрузить ресурсы компьютера", — поделился специалист.

Рябинин также порекомендовал удалить ненужные приложения, а также очистить жёсткий диск от временных файлов, кэша и мусора. Кроме того, будет полезным отключить лишние эффекты, например эффект прозрачности, который потребляет ресурсы. Режим энергосбережения тоже может уменьшать скорость работы ноутбука, поэтому лучше его отключить и выставить режим максимальной производительности.