Во Владивостоке 15-летний подросток утонул во время дайвинга

По данным ведомства, двое несовершеннолетних самостоятельно вышли в море на резиновой надувной лодке, чтобы заниматься дайвингом. Они отошли от береговой линии на 100 метров и бросили якорь. Один подросток остался в лодке, а потерпевший нырнул в гидрокостюме и ластах, чтобы отцепить якорь. Дайвер зацепился за препятствие и не смог выбраться из воды. Второй мальчик попытался помочь потерявшему сознание приятелю, позвал на помощь, однако спасти тонущего не удалось.