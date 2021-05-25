Во Владивостоке 15-летний подросток утонул во время дайвинга
Парень зацепился за препятствие и не смог выбраться из воды.
22 мая в районе водно-спортивной базы по улице Сипягина в городе Владивостоке 15-летний подросток утонул во время самостоятельного занятия любительским дайвингом, информирует СУ СКР по Приморскому краю.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, двое несовершеннолетних самостоятельно вышли в море на резиновой надувной лодке, чтобы заниматься дайвингом. Они отошли от береговой линии на 100 метров и бросили якорь. Один подросток остался в лодке, а потерпевший нырнул в гидрокостюме и ластах, чтобы отцепить якорь. Дайвер зацепился за препятствие и не смог выбраться из воды. Второй мальчик попытался помочь потерявшему сознание приятелю, позвал на помощь, однако спасти тонущего не удалось.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.
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