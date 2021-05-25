Кабмин может обязать производителей продлить срок службы электроники до 10 лет

Данная инициатива призвана сократить число "электронного мусора" и снизить потребность граждан в покупке новой продукции и утилизации старой.

Правительство России рассматривает возможность внедрения в России европейских регламентов производства электроники, в том числе смартфонов, по которым гаджеты можно использовать до десяти лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Виктории Абрамченко Марту Галичеву.



Отмечается, что Абрамченко поручила проработать эту инициативу Минпромторгу и Минэкономразвития. Изначально с этой идеей 24 апреля выступил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, который в своём письме к Абрамченко сослался на технические регламенты нового экодизайна электроники Евросоюза, вступившие в силу с марта 2021 года. Согласно им производитель должен выпускать комплектующие для ремонта гаджетов в течение 7–10 лет.



В настоящее время правила касаются холодильников, телевизоров, стиральных и посудомоечных машин, а также фенов. Однако в Европе хотят включить в список ноутбуки, смартфоны и другую электронику. По мнению Козлова, внедрение этой инициативы позволит сократить объёмы "электронного мусора". В свою очередь пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева добавила, что также у граждан снизится потребность в покупке новой продукции и утилизации старой.



Ранее глава Минприроды сообщил, что на данный момент более 60 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов (94% от общего объёма мусора) "идёт в ямы". Продление срока службы электроники может улучшить ситуацию. Согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2030 году на полигоны должно отправляться не более 50% отходов, при этом 100% должны быть сортируемыми.