ООН и мировые державы потребовали немедленно освободить президента Мали
Ранее военные схватили врио главы республики и премьера страны и отвезли их на армейскую базу.
Ба Ндау. Фото © ТАСС / AP
Организация Объединённых Наций (ООН), Африканский и Европейский союзы, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), США, Германия и Великобритания требуют скорейшего освобождения политиков, задержанных в Мали. Об этом сообщает многопрофильная комплексная миссия Организации Объединённых Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА).
В заявлении говорится, что страны призывают "немедленно и безусловно" выпустить на свободу временного президента Мали Ба Ндау и премьер-министра страны Моктара Уана, которых схватили военные и отвезли на базу Кати. Отмечается, что миссия ООН в Мали готова оказывать поддержку стране до завершения переходного периода. 25 мая в страну прибудут представители ЭКОВАС.
Напомним, 24 мая в Мали произошёл второй за год государственный переворот. Военнослужащие арестовали временного президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако. Это случилось после того, как в Мали было сформировано новое правительство взамен переходного кабмина, ушедшего в отставку 14 мая.
В предыдущий раз власть сменилась 18 августа 2020 года. Тогда военные взяли под стражу президента Ибрагима Бубакара Кейта и других лидеров страны и также отвезли их на военную базу Кати. Всё произошло стремительно, за один день.
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