ООН и мировые державы потребовали немедленно освободить президента Мали

Организация Объединённых Наций (ООН), Африканский и Европейский союзы, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), США, Германия и Великобритания требуют скорейшего освобождения политиков, задержанных в Мали. Об этом сообщает многопрофильная комплексная миссия Организации Объединённых Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

В заявлении говорится, что страны призывают "немедленно и безусловно" выпустить на свободу временного президента Мали Ба Ндау и премьер-министра страны Моктара Уана, которых схватили военные и отвезли на базу Кати. Отмечается, что миссия ООН в Мали готова оказывать поддержку стране до завершения переходного периода. 25 мая в страну прибудут представители ЭКОВАС.

Напомним, 24 мая в Мали произошёл второй за год государственный переворот. Военнослужащие арестовали временного президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако. Это случилось после того, как в Мали было сформировано новое правительство взамен переходного кабмина, ушедшего в отставку 14 мая.