На кадрах видно, что пострадавшая выскочила на проезжую часть, чтобы объехать пешеходов. В этот момент сзади в неё влетает автобус. К счастью, девушка осталась жива. Скорая помощь приехала через 13 минут после ДТП, а сотрудники ДПС были на месте уже через минуту.