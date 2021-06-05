Хотела объехать пешеходов: В Петербурге автобус снёс девушку на роликах
Скорая помощь приехала через 13 минут после ДТП, а сотрудники ДПС были на месте уже через минуту. К счастью, девушка осталась жива.
Фото © LIFE
В Петербурге автобус снёс девушку на роликах. Видео © LIFE
На Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга автобус сбил девушку на роликовых коньках. Видео с моментом инцидента появилось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что пострадавшая выскочила на проезжую часть, чтобы объехать пешеходов. В этот момент сзади в неё влетает автобус. К счастью, девушка осталась жива. Скорая помощь приехала через 13 минут после ДТП, а сотрудники ДПС были на месте уже через минуту.
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