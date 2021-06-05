В Нижневартовске лихач насмерть сбил женщину на остановке и скрылся с места ДТП

В Нижневартовске мужчина протаранил автобусную остановку с людьми и скрылся с места происшествия. В результате погибла женщина, мужчина с различными травмами доставлен в больницу, сообщает городское Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

"Водитель и пассажиры автомобиля ехали на высокой скорости со стороны Ст. Вартовска в сторону города. Подпрыгнув на "лежачем полицейском", водитель потерял управление и въехал в остановку, сбив мужчину и женщину", — уточнили в управлении.

Женщина скончалась на месте, мужчина в реанимации. Злоумышленника ещё не задержали. По факту смертельного ДТП проводится проверка. В региональном ГУ МВД РФ уже установили владельца авто. Как сообщил Лайфу источник, под подозрением местный житель 1972 года рождения. По версии следствия, с Алексеем в автомобиле были сожительница, её сын и друг мальчика. Компания ехала в магазин. После ДТП водитель уехал, а его пассажиры убежали домой.