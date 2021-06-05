Председатель "Единой России", заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках спрятать экологические проблемы "под плинтус" от общественности. Такое мнение он выразил в ответ на слова представителя города Усолье-Сибирское о необходимости инвентаризации объектов накопленного вреда на стратегической партийной сессии по вопросам экологии.

"Никаких сомнений нет, это надо зафиксировать в наших программных установках, потому что знать проблемы — это первое, что необходимо, потому что в ряде случаев эти проблемы маскируются", — сказал Медведев.

По его словам, такая практика бытовала в советские времена, но и сейчас "кое-где эти проблемы пытаются прятать куда-то под плинтус, чтобы экологическая общественность не верещала и не высовывалась". Медведев при этом назвал город Усолье-Сибирское "больной историей", о проблемах которого говорили ещё в 90-х годах. Он напомнил, что данный вопрос поставил на контроль президент РФ, и выразил надежду, что всё запланированное по решению данной проблемы будет сделано.