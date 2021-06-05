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В Госдуме предложили ради "справедливости" отменить маткапитал для части россиян

Аксаков считает, что материальная поддержка граждан с условным доходом более пяти миллионов рублей в год — это пустая трата денег.

5 июня, 16:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отменить некоторые льготы, включая маткапитал, для граждан РФ с высоким доходом. Он убеждён, что такие россияне не нуждаются в материальной поддержке государства.

"Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям исходя из их возможности. То есть если люди получают высокую заработную плату (условно депутат), то им не надо платить материнский капитал в размере 500 тысяч рублей или предоставлять какие-то льготы, связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребёнка и так далее. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы", — сказал он во время беседы с Ura.ru.

По мнению Аксакова, рубеж можно провести по действующим новым правилам шкалы налогообложения, то есть льготы можно отменить для граждан, чей доход выше пяти миллионов рублей в год. И если эксперимент окажется удачным, то и вовсе снизить эту цифру до трёх миллионов. Он допускает, что планку потом можно ещё опустить, поскольку подавляющее число россиян, по его оценке, имеют доходы меньше миллиона рублей в год.

Путин поддержал идею использования средств маткапитала на ремонт жилья

Путин поддержал идею использования средств маткапитала на ремонт жилья

Ранее в Совфеде поддержали инициативу о расширении использования маткапитала. Там выразили надежду, что в будущем семьи смогут полностью распоряжаться полученными деньгами по своему усмотрению.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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