Путин поддержал идею использования средств маткапитала на ремонт жилья

Президент России Владимир Путин поддержал идею использования средств материнского капитала на ремонт. Однако, по словам главы государства, эту инициативу необходимо тщательно изучить, поскольку в последнее время, к сожалению, зачастую встречаются случаи мошенничества с обналичиванием средств.

"И чем больше вариантов его (материнского капитала) использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим", — сказал российский лидер на встрече с руководством "Единой России" и участниками праймериз партии.

Путин также добавил, что все действующие ограничения, связанные с выплатой маткапитала, продиктованы лишь ситуацией, при которой происходит злоупотребление этими деньгами.