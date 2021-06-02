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Путин поддержал идею использования средств маткапитала на ремонт жилья

Все действующие ограничения, связанные с выплатами, продиктованы лишь ситуацией, при которой происходит злоупотребление этими деньгами, отметил глава государства.

2 июня, 14:07

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин поддержал идею использования средств материнского капитала на ремонт. Однако, по словам главы государства, эту инициативу необходимо тщательно изучить, поскольку в последнее время, к сожалению, зачастую встречаются случаи мошенничества с обналичиванием средств.

"И чем больше вариантов его (материнского капитала) использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим", сказал российский лидер на встрече с руководством "Единой России" и участниками праймериз партии.

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Путин также добавил, что все действующие ограничения, связанные с выплатой маткапитала, продиктованы лишь ситуацией, при которой происходит злоупотребление этими деньгами.

Ранее СМИ узнали, что вице-премьер Татьяна Голикова призвала позволить гражданам тратить материнский капитал на образовательные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями. Также она предложила разрешить его использование для строительства и реконструкции жилья сразу после рождения ребёнка, а не по достижении им трёх лет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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