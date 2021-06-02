Даня Милохин ответил на вопрос о госрегулировании TikTok
Он убеждён, что блогерство — свободное пространство, в котором люди могут снимать всё, что хотят.
Фото © ТАСС / Егоршин Валентин
Блогер Даня Милохин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на вопрос, может ли государство регулировать TikTok.
"Нет, так нельзя", — ответил он на вопрос РБК о реакции, если к нему "придут и скажут, что нужно делать вот так, а не так".
Милохин добавил, что блогерство — свободное пространство, в котором люди могут снимать всё, что хотят и считают интересным. Тиктокер убеждён, что никто не может управлять твоим контентом, кроме тебя самого.
На это высказывание Милохина отреагировал депутат Госдумы Андрей Свинцов. По словам парламентария, все сервисы и соцсети должны подчиняться действующим законам и если блогеры снимают развлекательный контент, который не противоречит нормам УК, морали и этики, то регулирования в их отношении быть не должно.
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"Всё, что не нарушает правила морали, этики, и всё, что не нарушает действующий Уголовный кодекс, конечно, должно быть разрешено... Если ты просто снимаешь развлекательный контент, то никакого регулирования быть не должно. Безусловно, сами сервисы обязаны подчиняться действующим законам... Если платформа работает на территории Российской Федерации, то она вынуждена работать в рамках действующего законодательства, поэтому тиктокеры свободны в своих действиях ровно до той поры, пока они не нарушают действующий закон", — цитирует Свинцова RT.
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