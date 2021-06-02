Даня Милохин ответил на вопрос о госрегулировании TikTok

Блогер Даня Милохин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на вопрос, может ли государство регулировать TikTok.

"Нет, так нельзя", — ответил он на вопрос РБК о реакции, если к нему "придут и скажут, что нужно делать вот так, а не так".

Милохин добавил, что блогерство — свободное пространство, в котором люди могут снимать всё, что хотят и считают интересным. Тиктокер убеждён, что никто не может управлять твоим контентом, кроме тебя самого.

На это высказывание Милохина отреагировал депутат Госдумы Андрей Свинцов. По словам парламентария, все сервисы и соцсети должны подчиняться действующим законам и если блогеры снимают развлекательный контент, который не противоречит нормам УК, морали и этики, то регулирования в их отношении быть не должно.