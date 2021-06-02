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Опубликовано 2 июня 2021, 16:55

В Госдуму внесли законопроект о применении санкций ко всем иностранцам, нарушившим права россиян

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

На данный момент закон позволяет применять рестрикции только против американцев, однако, как отмечается в пояснительной записке к документу, нарушать права жителей РФ могут и граждане других зарубежных государств.

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о возможности применения санкций против граждан любых зарубежных стран, а также лиц без гражданства, которые нарушили права россиян или совершили в отношении них преступления. Текст размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Отметим, что на данный момент закон позволяет применять рестрикции только против американцев.

"Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

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Также уточняется, что проект закона не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности на территории РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что сенаторы одобрили закон о временном запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах.

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Варвара Романова
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