В Госдуму внесли законопроект о применении санкций ко всем иностранцам, нарушившим права россиян
На данный момент закон позволяет применять рестрикции только против американцев, однако, как отмечается в пояснительной записке к документу, нарушать права жителей РФ могут и граждане других зарубежных государств.
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Правительство внесло в Государственную думу законопроект о возможности применения санкций против граждан любых зарубежных стран, а также лиц без гражданства, которые нарушили права россиян или совершили в отношении них преступления. Текст размещён в электронной базе нижней палаты парламента.
Отметим, что на данный момент закон позволяет применять рестрикции только против американцев.
"Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства", — говорится в пояснительной записке законопроекта.
Также уточняется, что проект закона не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности на территории РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что сенаторы одобрили закон о временном запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах.
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