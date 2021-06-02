Замначальника томского УФСИН подал рапорт об увольнении незадолго до госпитализации с ранениями

В Томске пришёл в себя доставленный 26 мая в реанимацию областной клинической больницы замначальника местного УФСИН Александр Зорин. Сегодня мужчину опросил следователь, сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.

За несколько дней до госпитализации, как утверждает наш собеседник, мужчина написал рапорт на увольнение по выслуге лет, по этой причине стал нервничать. Как рассказал источник, на Зорина словно что-то нашло, когда он решился нанести себе увечья.

Следователи ставят под сомнение эту версию и после выписки из больницы планируют провести мужчине проверку на полиграфе. Отмечается, что по данному факту уголовное дело пока не возбуждалось, продолжается проверка.