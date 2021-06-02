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Замначальника томского УФСИН подал рапорт об увольнении незадолго до госпитализации с ранениями

Зорина, который утверждает, что сам нанёс себе увечья, после выписки из больницы проверят на полиграфе, чтобы удостовериться в правдивости показаний.

2 июня, 13:45
<p>Фото © УФСИН по Томской области</p>

Фото © УФСИН по Томской области

В Томске пришёл в себя доставленный 26 мая в реанимацию областной клинической больницы замначальника местного УФСИН Александр Зорин. Сегодня мужчину опросил следователь, сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.

За несколько дней до госпитализации, как утверждает наш собеседник, мужчина написал рапорт на увольнение по выслуге лет, по этой причине стал нервничать. Как рассказал источник, на Зорина словно что-то нашло, когда он решился нанести себе увечья.

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Следователи ставят под сомнение эту версию и после выписки из больницы планируют провести мужчине проверку на полиграфе. Отмечается, что по данному факту уголовное дело пока не возбуждалось, продолжается проверка.

Как уже ранее рассказывал Лайф, 26 мая, приехав на работу на служебном авто, Зорин попросил водителя выйти из машины, сославшись на телефонный разговор. Шофёр, через некоторое время вернувшись к автомобилю, обнаружил начальника всего в крови. Пострадавшего мужчину доставили в реанимацию. Со слов родных, конфликтов на службе у Зорина не было.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Николай Озеров
Николай Озеров

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