"Газпром нефть" рассказала школьникам о своей цифровой трансформации

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Российские школьники, участники конкурса "Большая перемена" сегодня побывали на увлекательной экскурсии в центре цифровой трансформации "Цифергауз", который компания "Газпром нефть" открыла в Санкт-Петербурге в марте 2021 года. Это масштабный хаб, занимающийся развитием искусственного интеллекта, цифровизацией и роботизацией нефтегазовой сферы — словом, теми направлениями, с которыми хотят связать свою жизнь многие российские старшеклассники. Экскурсия состоялась в рамках подготовки цикла лекций, посвящённых знаковым местам Северной столицы. Весь процесс организован студией российского общества "Знание", которая работает в рамках ПМЭФ.

В "Цифергаузе" созданы цифровые лаборатории по искусственному интеллекту, управлению роботами и беспилотниками, 3D-печати, созданию промышленных гаджетов и датчиков телеметрии. В частности, школьникам на макетах показали, как "Газпром нефть" внедряет технологии искусственного интеллекта в геологоразведку и как новые технологии позволяют создавать цифровые копии месторождения для поиска нефти.

Фото © LIFE

Большой интерес у школьников вызвала и первая в мире цифровая система управления логистикой в Арктике, которую "Газпром нефть" запустила весной 2019 года. Система под названием "Капитан" консолидирует данные со всех объектов арктической логистической цепочки: танкеров, ледоколов, нефтеналивных терминалов и плавучего нефтехранилища, затем в онлайн-режиме анализирует около 15 тысяч входных параметров, в том числе телеметрию с судов обеспечения и танкерного флота, погодные условия, фактическую и прогнозную ледовую обстановку, движение судов. Это помогает компании оптимизировать расходы за счёт выбора лучших маршрутов, экономии топлива, сокращения затрат на ледокольную проводку, а также снижения времени простоя и, соответственно, максимизации вывоза нефти.

Фото © LIFE

Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов. Благодаря студии общества "Знание" в этом году присоединиться к дискуссии сможет каждый, а ответы зрители получают во время трансляции из первых уст.