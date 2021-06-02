"Газпром нефть" рассказала школьникам о своей цифровой трансформации
В ходе увлекательной экскурсии на площадке общества "Знание" будущие выпускники российских школ узнали, как искусственный интеллект помогает вычислять скрытые нефтяные пласты, а умная система логистики помогает транспортировать нефть с месторождений Арктики дешевле и быстрее.
Видео © LIFE
Российские школьники, участники конкурса "Большая перемена" сегодня побывали на увлекательной экскурсии в центре цифровой трансформации "Цифергауз", который компания "Газпром нефть" открыла в Санкт-Петербурге в марте 2021 года. Это масштабный хаб, занимающийся развитием искусственного интеллекта, цифровизацией и роботизацией нефтегазовой сферы — словом, теми направлениями, с которыми хотят связать свою жизнь многие российские старшеклассники. Экскурсия состоялась в рамках подготовки цикла лекций, посвящённых знаковым местам Северной столицы. Весь процесс организован студией российского общества "Знание", которая работает в рамках ПМЭФ.
В "Цифергаузе" созданы цифровые лаборатории по искусственному интеллекту, управлению роботами и беспилотниками, 3D-печати, созданию промышленных гаджетов и датчиков телеметрии. В частности, школьникам на макетах показали, как "Газпром нефть" внедряет технологии искусственного интеллекта в геологоразведку и как новые технологии позволяют создавать цифровые копии месторождения для поиска нефти.
Фото © LIFE
Большой интерес у школьников вызвала и первая в мире цифровая система управления логистикой в Арктике, которую "Газпром нефть" запустила весной 2019 года. Система под названием "Капитан" консолидирует данные со всех объектов арктической логистической цепочки: танкеров, ледоколов, нефтеналивных терминалов и плавучего нефтехранилища, затем в онлайн-режиме анализирует около 15 тысяч входных параметров, в том числе телеметрию с судов обеспечения и танкерного флота, погодные условия, фактическую и прогнозную ледовую обстановку, движение судов. Это помогает компании оптимизировать расходы за счёт выбора лучших маршрутов, экономии топлива, сокращения затрат на ледокольную проводку, а также снижения времени простоя и, соответственно, максимизации вывоза нефти.
Фото © LIFE
Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов. Благодаря студии общества "Знание" в этом году присоединиться к дискуссии сможет каждый, а ответы зрители получают во время трансляции из первых уст.
Среди приглашённых спикеров — декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров, режиссёр Константин Богомолов, глава Сбербанка Герман Греф, председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и многие другие.
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