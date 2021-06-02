Богомолов предложил театрам оплачивать обучение талантливых студентов
Режиссёр в рамках сессии ПМЭФ рассказал о своих взглядах на обучение будущих профессиональных работников сцены.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил рассмотреть систему целевого набора для творческих вузов.
"Я убеждён, что творческое образование должно быть бесплатным. Надо вырабатывать систему грантов, может быть, рассмотреть систему, при которой театры, если они нуждаются в талантах, могут платить за тех или иных талантливых людей, в которых видят потенциал", — отметил Богомолов.
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А вот факультеты журналистики в стране стоит закрыть — такое мнение ранее высказал телеведущий Владимир Познер. Сам он создал бы специализированную школу для будущих специалистов в этой области.
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