Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Богомолов предложил театрам оплачивать обучение талантливых студентов

Режиссёр в рамках сессии ПМЭФ рассказал о своих взглядах на обучение будущих профессиональных работников сцены.

2 июня, 12:49

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил рассмотреть систему целевого набора для творческих вузов.

"Я убеждён, что творческое образование должно быть бесплатным. Надо вырабатывать систему грантов, может быть, рассмотреть систему, при которой театры, если они нуждаются в талантах, могут платить за тех или иных талантливых людей, в которых видят потенциал", — отметил Богомолов.

Беглов, Миллер, Могучий и не только: Известные люди читают лекции о Петербурге в рамках проекта общества "Знание"

Беглов, Миллер, Могучий и не только: Известные люди читают лекции о Петербурге в рамках проекта общества "Знание"

А вот факультеты журналистики в стране стоит закрыть — такое мнение ранее высказал телеведущий Владимир Познер. Сам он создал бы специализированную школу для будущих специалистов в этой области.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Газпром нефть" рассказала школьникам о своей цифровой трансформации

сегодня в 13:38

Богомолов набросился на фаната Собчак, несмотря на камеры журналистов, собравшихся на премьере

19 апреля, 09:50

Кириенко и Ковальчук рассказали участникам "Большой перемены" о создании праздника выпускников "Алые паруса"

сегодня в 13:37

Больше половины победителей праймериз ЕР не являются членами партии, заявил Путин

сегодня в 13:34

Медведев пригласил Путина на съезд "Единой России" 19 июня

сегодня в 13:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1