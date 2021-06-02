Богомолов предложил театрам оплачивать обучение талантливых студентов

"Я убеждён, что творческое образование должно быть бесплатным. Надо вырабатывать систему грантов, может быть, рассмотреть систему, при которой театры, если они нуждаются в талантах, могут платить за тех или иных талантливых людей, в которых видят потенциал", — отметил Богомолов.