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Телеканал "360" представил новый логотип на ПМЭФ-2021

Он символизирует переход от телевизионной эпохи к современным технологиям и digital-контенту.

2 июня, 12:48
<p>Фото © Телеканал "360"</p>

Фото © Телеканал "360"

Телеканал "360" продемонстрировал посетителям Петербургского международного экономического форума новый логотип, символизирующий большие перемены. "За новым лого — наши достижения", отмечается на сайте телеканала.

"Прежнее лого "360° появилось в телевизионную эпоху и было знакомо всем за счёт полоски ГЦП. Мы прощаемся с ней и добавляем в логотип орбиту — отражение трансформации "360" и ориентированности на Digital. Соцсети, мессенджеры, сайт и YouTube — теперь основные наши площадки", — заявили представители канала.

В "360" пояснили, что в настоящее время сотрудники чаще снимают свои материалы на смартфоны, а не на телевизионную камеру. Один человек заменяет всю съёмочную группу и в полной мере создаёт контент.

Причиной ребрендинга стало активное наращивание аудитории в социальных сетях и трансформация телеканала из регионального СМИ в кросс-медийный холдинг. Это позволило расширить аудиторию в значительных объёмах и на разных площадках: от Facebook и собственного веб-сайта до TikTok и Instagram.

"360" шагнул дальше традиционных способов вещания и теперь запущен на крупных интернет-площадках вроде "Яндекс.Эфир", ivi.ru и Megogo, начал сотрудничать более чем с 40 СМИ из разных российских городов", — подчеркнули на телеканале.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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