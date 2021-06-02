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На ПМЭФ объявили о запуске в Петербурге и Ленобласти первой в РФ электронной карты трудового мигранта

Она упростит владельцу внесение платежей, а ещё её удобно использовать для начисления зарплаты при трудоустройстве.

2 июня, 10:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При поддержке Сбербанка в Северной Столице и Ленинградской области появилась первая в России электронная карта трудового мигранта (ЭКТМ). Соглашение о запуске проекта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали зампредседателя Северо-Западного банка — директор головного отделения по Петербургу Сбербанка Анатолий Песенников, президент Ассоциации содействия международной трудовой миграции Елена Дёмина и председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как стало известно, банковскую карту с уникальным QR-кодом, содержащим ID, трудовые мигранты смогут получить в Миграционном центре "Нарвский" вместе с оформлением легализации своего пребывания в РФ. Эта карта упростит её обладателю процедуры внесения платежей, а ещё её можно использовать для начисления заработной платы при трудоустройстве.

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По информации телеканала, инициатором проекта стала Ассоциация содействия международной трудовой миграции по Петербургу и Ленобласти. Уточняется, что с 15 июня такую электронную карту трудовые мигранты смогут также получить в МЦ "Московский", с 1 июля — в МЦ "Обводный канал", а с 15 июля — в МЦ "Заневский".

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Ранее сообщалось, в России мигрантов обяжут получать единый электронный документ. В нём будет храниться графическая и текстовая информация о владельце.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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