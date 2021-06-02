В центре Чумакова рассказали об эффективности антиковидной вакцины "Ковивак"
Ранее разработчики сообщили о планах нарастить объёмы производства препарата. Предположительно, научный центр будет выпускать около 7–10 миллионов доз в год.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Согласно предварительным данным, эффективность третьей российской антиковидной вакцины "Ковивак" составляет более 80%. Об этом сообщили в центре имени Чумакова, где был разработан препарат.
"Эффективность вакцины — свыше 80 процентов, заключительная фаза испытаний пока не завершена", — передаёт "Интерфакс", ссылаясь на материалы стенда Министерства науки и высшего образования на ПМЭФ.
Ранее директор центра Айдар Ишмухаметов рассказал, что третья фаза клинических испытаний "Ковивака" стартует в июне и продолжится в течение года. Он отметил, что действие препарата будут тестировать на добровольцах от 60 лет. Кроме того, будет изучена необходимость тройной прививки для людей с ослабленным иммунитетом.
Помимо этого в центре Чумакова сообщали о планах увеличить объёмы производства вакцины. Предположительно, научный центр будет выпускать около 7–10 миллионов доз препарата в год.
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Напомним, производство вакцины "Ковивак" от центра Чумакова для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за упаковку препарата составляет 4330 рублей.
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